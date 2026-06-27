Dan Motreanu acuză PSD de dublă măsură: Cel agresat trebuie să îl susțină necondiționat pe agresor

Scenariu în oglindă

Dan Motreanu a construit un scenariu politic, în care a pus în oglindă evenimentele petrecute pe scena politică în ultima săptămână.

„Imaginați-vă următorul scenariu. Duminică dimineața, ora 9:00. Președintele României îl desemnează pe un primar PSD (de ce nu chiar Constantin Toma?) pentru funcția de prim-ministru. Înainte de desemnare, nu îl anunță pe președintele PSD, Sorin Grindeanu. Nici primarul care urmează să fie desemnat premier nu îl anunță pe Sorin Grindeanu, deoarece i se cere să păstreze secretul. „Interesul național”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Motreanu.

„PNL anunță imediat că susține candidatul PSD desemnat și începe să facă „jocuri” în interiorul PSD. PSD se opune oficial acestei desemnări. Între timp, alesul Președintelui începe să telefoneze parlamentarilor PSD. Unora le propune funcții de ministru, altora diverse poziții importante. Li se explică elegant că asta este și voința Președintelui României și că, bineînțeles, PSD îi va păstra în partid fără nicio problemă. Mai mult, unii chiar acceptă să intre în Guvern, iar în dreptul numelor lor apare sigla PSD”, continuă liberalul.

„Luni, lista miniștrilor și programul de guvernare ajung în Parlament. În Birourile Permanente Reunite, PSD cere ca în dreptul miniștrilor să nu mai apară sigla partidului. Cererea este respinsă. PSD acceptă senin decizia, în numele democrației și al respectului instituțional. Vine și ziua votului. Mai mulți parlamentari PSD votează Guvernul, ignorând poziția oficială a propriului partid. Rezultatul? Guvernul cade, pentru că nu întrunește numărul necesar de voturi. Iar PSD, dând dovadă de un comportament evlavios, decide să nu sancționeze pe nimeni. Deci, nu este nevoie de un congres extraordinar”, mai scrie Motreanu.

„În laboratoarele unde se coc marile strategii politice, apare soluția salvatoare: cel agresat trebuie să îl susțină necondiționat pe agresor. Prin urmare, PSD va trebui să susțină PNL, fără un acord privind politicile publice și fără reciprocitate. Doar așa proiectul măreț poate continua. În definitiv, ce este mai firesc și, creștinește, decât să îi mulțumești celui care te lovește?”, conchide acesta.

Criza politică din România

„Scenariul” propus de liderul liberal vine după ce atât președintele Nicușor Dan, cât și liderii social-democrați au lansat atacuri împotriva Partidului Național Liberal după ce guvernul propus de Adrian Veștea a picat la vot în Parlament și consultările politice au ajuns într-un blocaj după ce blocul PNL, USR și UDMR și PSD nu au ajuns la un consens privind învestirea unui guvern minoritar.

Scenariul pune în oglindă evenimentele care s-au petrecut pe scena politică națională. Duminică, pe 14 iunie, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe președintele CJ Brașov, Adrian Veștea să formeze un guvern, fără informarea conducerii Partidului Național Liberal.

În urma eșecului din Parlament, președintele Nicușor Dan a convocat consultări la Palatul Cotroceni. Șeful statului a subliniat în ziua consultărilor că varianta care prinde contur este ce a guvernului minoritar.

În cursul săptămânii, Partidul Social Democrat l-a nominalizat pe președintele Sorin Grindeanu pentru funcția de premier însă blocul PNL, USR, UDMR l-a nominalizat pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru Palatul Victoria.

Vineri, în urma unei întâlniri cu liderii fostei coaliții, președintele a anunțat un nou blocaj în negocieri, acuzând PNL că și-a schimbat poziția. Anunțul președintelui a generat un val de atacuri din partea liderilor social-democrați, care îl acuză pe premierul interimar, Ilie Bolojan de „blocarea țării”.