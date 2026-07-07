Nicușor Dan: România devine membru fondator al viitoarei Bănci pentru Apărare, Securitate și Reziliență, care va fi coordonată de Canada

România s-a alăturat, marți, la Ankara, aliaților care au semnat Declarația privind intenția comună de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, o inițiativă coordonată de Canada, a anunțat președintele Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

Această instituție va avea rolul de a sprijini statele membre în finanțarea investițiilor din domeniul apărării și securității.

„Noua instituție financiară multilaterală va contribui la consolidarea capacității statelor membre de a finanța investiții în domeniul apărării și securității, prin extinderea accesului la capital, reducerea costurilor de finanțare și sprijinirea dezvoltării capacităților industriale, cu un accent deosebit pe întreprinderile mici și mijlocii”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că România va avea statut de membru fondator al acestei instituții și va găzdui unul dintre birourile regionale ale acesteia.

„În calitate de membru fondator, România își reafirmă angajamentul de a contribui la dezvoltarea acestui nou instrument de cooperare și este onorată să găzduiască unul dintre birourile regionale ale Băncii”, a spus președintele.

Anunțul a fost făcut în prima zi a summitului NATO, care se desfășoară la Ankara.

Textul integral al declarației

„Noi, liderii Canadei, Albaniei, Belgiei, Greciei, Letoniei, Luxemburgului, României, Turciei și Ucrainei, reuniți la Summitul NATO de la Ankara, anunțăm astăzi intenția noastră comună de a înființa Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB).

Într-un moment în care aliații își sporesc investițiile în apărare, își extind capacitatea industrială și accelerează producția de capabilități critice, recunoaștem necesitatea de a mobiliza capital public și privat la scară largă pentru a sprijini prioritățile noastre în materie de apărare, securitate și reziliență.

Ne afirmăm angajamentul comun de a colabora în vederea înființării DSRB. Negocierea cu succes, la Montréal, a Actului constitutiv al DSRB oferă baza necesară pentru a avansa împreună în acest demers.

Prin valorificarea unei baze solide de creditare, DSRB este concepută pentru a extinde accesul la capital, a reduce costurile de finanțare și a sprijini extinderea capacității industriale în țările membre. Subliniem faptul că DSRB este menit să completeze, și nu să dubleze, alte instrumente naționale și multilaterale care vizează creșterea producției din domeniul apărării”, este textul declarației care a fost semnată și de România, potrivit Administrației Prezidențiale.