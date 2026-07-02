Bancă globală pentru apărare, pe agenda summitului NATO. Canada caută sprijinul a zece țări

Inițiativa ar urma să mobilizeze finanțări ieftine de până la 100 de miliarde de lire sterline pentru consolidarea capacităților militare ale aliaților, relatează Reuters.

Canada caută sprijin pentru noua bancă de apărare

Proiectul poartă numele Defence, Security and Resilience Bank sau DSRB. Această propunere va fi promovată de premierul canadian Mark Carney. Inițiativa face parte din apelul său pentru o alianță a „puterilor mijlocii”.

Carney susține că astfel de state trebuie să răspundă fragmentării ordinii internaționale tradițional dominate de Statele Unite.

Isabelle Hudon, negociatorul-șef al Canadei, a declarat că summitul NATO a fost stabilit ca termen-limită pentru anunțarea membrilor fondatori. Hudon este și director general al Business Development Bank of Canada. Ea a precizat că lista inițială ar urma să includă Canada și state europene.

Proiectul nu este încă garantat

Negociatoarea canadiană a avertizat că anunțul depinde de ultimele discuții cu aliații. Una dintre temele sensibile este valoarea contribuțiilor de capital ale statelor participante.

Hudon a spus că inițiativa are impuls politic, dar nu este finalizată. Potrivit acesteia, Ottawa vrea să lanseze proiectul cu statele pregătite să devină membri fondatori. Ulterior, aderarea ar urma să rămână deschisă altor țări.

Miza: rating triplu A și finanțări ieftine

Viitorul băncii depinde de sprijinul unor state suficient de solide financiar. Acest lucru este esențial pentru obținerea unui rating de credit triplu A. Un astfel de rating ar permite instituției să atragă capital în condiții avantajoase.

Fondurile ar urma să fie folosite pentru investiții în apărare, securitate și reziliență. Canada și Luxemburg sunt, până acum, singurele state care au susținut public inițiativa. Luxemburgul ar urma să găzduiască baza europeană a băncii.

Coreea de Sud, posibil participant

DSRB a avut discuții productive cu Coreea de Sud. Hudon a estimat șansele aderării Seulului la 50%. Ea a precizat că această participare ar putea avea loc ulterior.

Ministerul sud-coreean al Finanțelor a transmis anterior că analizează propunerea. Pentru moment, niciun alt stat G7 nu este aproape de aderare.

Obstacole în Europa

Inițiativa canadiană se confruntă cu posibile dificultăți în Europa. DSRB concurează cu alte proiecte de finanțare a apărării, inclusiv cu programul european SAFE.

Linus Terhorst, analist la Royal United Services Institute, a declarat că summitul de la Ankara va fi un test important. Potrivit acestuia, reuniunea va arăta dacă există suficient impuls pentru ca proiectul să funcționeze.

Contribuțiile cerute statelor fondatoare ar urma să fie proporționale cu dimensiunea economiilor lor. Hudon a admis că partea de capital este cea mai dificilă etapă a deciziei.

Cât ar putea contribui statele

Canada ar putea contribui cu până la 1,5 miliarde de euro. Informația provine de la o sursă familiarizată cu discuțiile desfășurate pe această temă.

Statele mai mici ar putea contribui cu sume între 500 și 750 de milioane de euro. Aceste valori nu au fost confirmate oficial.

Marea Britanie și Germania, prudente

Marea Britanie a ezitat să se alăture proiectului canadian. Londra preferă propriul proiect de finanțare a apărării, numit MDM. Acesta este dezvoltat împreună cu Olanda și Finlanda.

Totuși, surse citate de Reuters spun că Londra a analizat variante de aliniere sau fuzionare cu DSRB. Carney a declarat că vrea să discute proiectul cu viitorul premier britanic. Fostul primar al Manchesterului, Andy Burnham, este favorit să-l înlocuiască pe Keir Starmer.

Germania s-a distanțat anterior de proiect. Un purtător de cuvânt al Ministerului german al Finanțelor a spus însă că Berlinul participă la discuții ca observator.

Mai multe state analizează propunerea

Italia, Spania, Turcia, Belgia și Ucraina au analizat propunerile privind DSRB.

Ministerul turc de Externe nu a comentat imediat posibila participare. Surse citate de Reuters afirmă însă că Turcia este interesată.

Olanda a anunțat că nu participă. Guvernul olandez a transmis că se concentrează pe inițiativa MDM, alături de Marea Britanie și Finlanda.

Inițiativă propusă în 2024

DSRB a fost propusă în 2024 de un grup de foști consilieri de securitate NATO. Din grup au făcut parte și foști oficiali militari de rang înalt și bancheri.

Inițiativa apare pe fondul creșterii cererilor de apărare în rândul statelor NATO. Acestea sunt legate de războiul din Ucraina, tensiunile cu Rusia și extinderea militară a Chinei.

Liderii NATO au convenit, în iunie 2025, să aloce 5% din PIB pentru apărare și investiții conexe până în 2035.

Orașul-gazdă nu va fi anunțat încă

Canada nu ar urma să anunțe săptămâna viitoare orașul-gazdă al DSRB. Cinci orașe sunt în cursă: Toronto, Montreal, Ottawa, Halifax și Vancouver.

Mai multe bănci importante s-au alăturat proiectului. Printre acestea se numără JPMorgan, Deutsche Bank, Commerzbank și ING.

Participă și instituții canadiene precum RBC, BMO, CIBC, National Bank of Canada, Scotiabank și TD Bank.