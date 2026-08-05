NATO face apel „la acțiune” din partea băncilor și oamenilor de afaceri să investească în Apărare

Aliații NATO au lansat un nou „ apel la acțiune” către instituțiile financiare în cadrul Forumului Industriei de Apărare de la Summitul NATO de la Ankara, marți, 7 iulie 2026,

Inițiativa își propune să crească investițiile de capital privat în apărare, securitate și reziliență în întreaga Alianță.

Apelul lui Mark Rutte

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat că sunt necesare investiții semnificativ mai mari pentru a satisface cererea tot mai mare de capabilități de apărare. „Pentru a ne menține apărarea puternică, trebuie să susținem și să ne extindem industriile și să stimulăm inovația în întregul sector al apărării. Și pentru aceasta, avem nevoie de capital”, a spus el. El a menționat că, deși mai mult capital privat se îndreaptă către apărare decât înainte, „nu este nici pe departe suficient”.

9 giganți bancari susțin demersul

Apelul la acțiune încurajează instituțiile financiare să își mărească acordarea de credite și investițiile în capitaluri proprii în sectoarele apărării, securității și rezilienței, în timp ce se așteaptă ca aliații să își consolideze mecanismele de finanțare interne și să sprijine modelele de coinvestiții public-private.

Inițiativa a fost salutată de importante instituții financiare, inclusiv Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, NatWest, PKO Bank Polski, Danske Bank, Banca de Dezvoltare a Afacerilor din Canada și Fondul de Inovare al NATO.

Aceste instituții au mobilizat deja 217 miliarde de dolari în capital pentru apărare și securitate, arată Alianța. Secretarul General a descris lansarea ca fiind „doar începutul” și a declarat că va colabora îndeaproape cu sectorul financiar pentru a crește în continuare investițiile în apărarea Aliaților.