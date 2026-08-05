Prima pagină » Știrile zilei » NATO face apel „la acțiune” din partea băncilor și oamenilor de afaceri să investească în Apărare

NATO face apel „la acțiune” din partea băncilor și oamenilor de afaceri să investească în Apărare

NATO a lansat o inițiativă care încurajează instituțiile financiare să acorde împrumuturi și să investească mai mult în companii de apărare și securitate, în timp ce aliații depun eforturi pentru a crește finanțarea și a colabora cu investitori privați.
NATO face apel
Sorina Matei
05 aug. 2026, 15:23, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Aliații NATO au lansat un nou „ apel la acțiune către instituțiile financiare în cadrul Forumului Industriei de Apărare de la Summitul NATO de la Ankara, marți, 7 iulie 2026,

Inițiativa își propune să crească investițiile de capital privat în apărare, securitate și reziliență în întreaga Alianță.

Apelul lui Mark Rutte

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat că sunt necesare investiții semnificativ mai mari pentru a satisface cererea tot mai mare de capabilități de apărare. „Pentru a ne menține apărarea puternică, trebuie să susținem și să ne extindem industriile și să stimulăm inovația în întregul sector al apărării. Și pentru aceasta, avem nevoie de capital”, a spus el. El a menționat că, deși mai mult capital privat se îndreaptă către apărare decât înainte, „nu este nici pe departe suficient”.

9 giganți bancari susțin demersul

Apelul la acțiune încurajează instituțiile financiare să își mărească acordarea de credite și investițiile în capitaluri proprii în sectoarele apărării, securității și rezilienței, în timp ce se așteaptă ca aliații să își consolideze mecanismele de finanțare interne și să sprijine modelele de coinvestiții public-private.

Inițiativa a fost salutată de importante instituții financiare, inclusiv Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, NatWest, PKO Bank Polski, Danske Bank, Banca de Dezvoltare a Afacerilor din Canada și Fondul de Inovare al NATO.

Aceste instituții au mobilizat deja 217 miliarde de dolari în capital pentru apărare și securitate, arată Alianța. Secretarul General a descris lansarea ca fiind „doar începutul” și a declarat că va colabora îndeaproape cu sectorul financiar pentru a crește în continuare investițiile în apărarea Aliaților.

Recomandarea video

Ce grijă o macină, mai nou, pe Lia Savonea: „excesul de dezbatere juridică” în presă și societate. Fragment dintr-un interviu de promovare la Înalta Curte (VIDEO)
G4Media
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat că apartamentul său a ars: „Tragedie devastatoare”
GSP.ro
Lovitură dură pentru Traian Băsescu: Este cercetat de DIICOT!
Gandul
'Din păcate, s-a gravat'. Dan Alexa, dezvăluiri triste despre starea de sănătate a Alinei Pușcău. Ce discuție au avut cu două zile în urmă
Cancan
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport
Sorin Blejnar, favorizat de Curtea de Apel București, în pofida ultimei decizii a CJUE pe tema prescripției: „Tratatele și convențiile internaționale prevalează în caz de conflict”
Libertatea
Cum se manifestă boala cu care Alina Pușcău a fost diagnosticată! Ce sunt metastazele osoase, cum se depistează și ce tratamente există
CSID
Prima Tesla Model S Signature din România a fost livrată! Cine este proprietarul?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia