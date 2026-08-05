Vicecancelarul Germaniei susține interzicerea AfD, care conduce în sondaje. Cum poate fi interzis partidul de extremă dreapta

Vicecancelarul german Lars Klingbeil s-a declarat în favoarea analizării unei posibile proceduri de interzicere a partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), într-un articol publicat miercuri de ziarul Die Zeit, potrivit dpa.

Klingbeil, copreședinte al Partidului Social-Democrat (SPD), formațiune care face parte din coaliția de guvernare alături de CDU/CSU, și-a reafirmat sprijinul pentru menținerea „cordonului sanitar” în jurul AfD, astfel încât partidul să nu poată participa la guvernare la niciun nivel.

„Acesta are rolul de a împiedica inamicii Constituției să dobândească putere politică. Protejează demnitatea fiecărui individ și, odată cu aceasta, democrația noastră liberală. Pentru mine și pentru partidul meu, acest principiu nu este negociabil”, a scris Klingbeil.

AfD conduce în sondaje

AfD, care este investigat de serviciile germane de informații din cauza pozițiilor sale extremiste, este cel mai mare partid de opoziție din țară, după ce s-a clasat pe locul al doilea la alegerile parlamentare de anul trecut.

Dezbaterea privind o eventuală interzicere a AfD a fost relansată după publicarea unei opinii juridice comandate de Societatea pentru Drepturi Civile, o organizație cu sediul la Berlin. Autorii raportului au concluzionat că partidul este „în mod demonstrabil neconstituțional”.

Cei opt autori ai documentului, toți specialiști în drept, susțin că AfD încalcă principiile democratice și garanția constituțională privind respectarea demnității umane. Peste 1.000 de juriști și avocați au susținut, de asemenea, un apel public pentru inițierea procedurii de interzicere a partidului.

Klingbeil a afirmat că „experți independenți au demonstrat că AfD acționează sistematic pentru distrugerea democrației noastre și a statului de drept”.

Articolul lui Klingbeil a fost publicat în contextul în care sondajele recente plasează AfD pe primul loc, cu aproximativ 27% din intențiile de vot. Alianța conservatoare CDU/CSU, condusă de cancelarul Friedrich Merz, este cotată cu circa 23%, iar SPD cu aproximativ 12%.

Partidul conduce și în sondajele din două landuri în care vor avea loc alegeri în luna septembrie. În Saxonia-Anhalt, AfD este creditat cu aproximativ 41% din voturi, față de 24% pentru CDU, înaintea scrutinului programat pentru 6 septembrie. În Mecklenburg-Pomerania Inferioară, un sondaj Infratest dimap plasează AfD la 36%, iar SPD la 29%, în perspectiva alegerilor din 20 septembrie.

Cum poate fi interzis un partid politic în Germania

Posibilitatea interzicerii unui partid are legătură cu modul în care Germania și-a construit sistemul politic după prăbușirea regimului nazist.

Legea Fundamentală a Republicii Federale Germania a fost adoptată în 1949, iar autorii săi au urmărit să împiedice repetarea situației din Republica de la Weimar, când forțele antidemocratice au folosit instituțiile și alegerile pentru a ajunge la putere și pentru a desființa ulterior democrația.

Potrivit articolului 21 din Legea Fundamentală, un partid care urmărește să afecteze sau să elimine ordinea democratică poate fi declarat neconstituțional și interzis de Curtea Constituțională Federală.

O astfel de cerere poate fi depusă numai de Guvernul federal, Bundestag sau Bundesrat. Interzicerea nu poate fi decisă direct de Executiv sau de Parlament, ci exclusiv de Curtea Constituțională Federală.

Oficiul Federal pentru Protecția Constituției monitorizează AfD ca formațiune suspectată de extremism de dreapta, iar unele organizații regionale ale partidului sunt clasificate drept extremiste de dreapta confirmate.