Liderul conservatorilor germani demisionează după scandalul mamei-surogat

„În ultimele zile, am ajuns la concluzia că fericirea mea personală de a-mi întemeia o familie alături de soțul meu și de a deveni tată este incompatibilă cu funcția mea politică”, a scris Jens Spahn, președintele grupului parlamentar al CDU, într-o scrisoare adresată colegilor, la care a avut acces AFP, potrivit France 24.

Partidul CDU se opune vehement sarcinilor prin mamă surogat, votând recent, în cadrul unui congres de partid din februarie, pentru menținerea interdicției în Germania.

Merz a salutat demisia lui Spahn. Cancelarul German a precizat că decizia a fost „corectă și inevitabilă”.

Deși i-a recunoscut lui Spahn meritul de a fi contribuit la revenirea CDU la putere, cancelarul a adăugat: „Credibilitatea este cel mai valoros atu în politică.”

Spahn și soțul său au primit recent copilul născut de o mamă surogat în Statele Unite, știrea fiind difuzată în mass-media germană la începutul acestei săptămâni.

Vestea a stârnit imediat critici din rândul membrilor CDU, inclusiv cereri ca Spahn să demisioneze, precum și acuzații de ipocrizie din partea altor politicieni.

Spahn a încercat inițial să se apere, declarând, într-un interviu difuzat vineri într-un podcast al ziarului „Bild”: „m-am luptat cu mine însumi mult timp, inclusiv în ceea ce privește problema maternității surogat”, înainte de a decide în cele din urmă să aibă un copil în acest mod.

Cu toate acestea, sâmbătă, Spahn le-a spus colegilor săi că „echilibrul între decizia mea personală de a avea un copil prin mamă surogat și așteptările de înțeles care îmi sunt adresate în calitate de președinte al grupului nostru parlamentar s-a dovedit a fi mai dificil de atins decât anticipasem”.

Părerile, împărțite. Opoziția a salutat demisia

Deputații din opoziție au salutat demisia lui Spahn.

Luigi Pantisano, unul dintre liderii partidului de extremă stânga Die Linke, a afirmat că decizia lui Spahn de a apela la o mamă surogat în SUA „dezvăluie încă o dată un standard dublu”.

„Legea se aplică întotdeauna oamenilor obișnuiți, dar, în cazul politicienilor de vârf, se pare că se aplică doar până când aceștia dispun de suficienți bani pentru a o ocoli în străinătate”, a declarat Pantisano pentru ziarul Rheinische Post.

Alții au fost „șocați”

Liderul grupului membrilor în vârstă din cadrul CDU, Hubert Hueppe, a declarat pentru revista Der Spiegel că a fost „șocat personal” de decizia lui Spahn de a se opune „poziției clare” a CDU cu privire la această chestiune.

„Desigur, pot înțelege că toată lumea își dorește un copil, inclusiv cuplurile homosexuale”, a spus Hueppe, dar a adăugat că dezbaterea se referă la întrebarea: „dacă femeile sunt sau nu instrumentalizate” în cazul sarcinii surogat.

Mertz a precizat vineri că CDU va discuta despre această chestiune. Cancelarul german a mai precizat că nu vede „niciun motiv” pentru a modifica legislația germană privind sarcina surogat pentru a schimba opoziția de lungă durată a CDU.

Potrivit unor surse apropiate ale lui Spahn, reglementările americane menite să protejeze femeile au reprezentat un factor decisiv în decizia cuplului de a apela la o mamă surogat în Statele Unite, potrivit declarațiilor date pentru revista Focus.

Cine este Jens Spahn?

În timpul pandemiei, Spahn a fost ministru al Sănătății când Angela Merkel ocupa funcția de cancelar.

În ultimii ani, el a devenit o voce proeminentă în aripa de dreapta a CDU, militând în special pentru o poziție mai dură în ceea ce privește imigrația.

Potrivit declarațiilor date de Franziska Brantner, liderul Partidului Verde, aflat în opoziție, demisia lui Spahn era de mult așteptată, deși a descris controversa legată de maternitatea surogat drept „doar picătura care a umplut paharul”, a declarat ea pentru Rheinische Post.

„La nivel personal, însă, îi urez toate cele bune”, a adăugat lidera partidului de opoziție.

De ce sarcina surogat este controversată în Germania?

Legea germană interzice intermedierea maternității surogat din motive ce țin de etică. Unele dintre principalele argumente sunt protejarea demnității femeilor. Legea germană consideră că o sarcină purtată pentru altcineva poate transforma corpul femeii într-un „mijloc” pentru obținerea unui copil.

De asemenea, există îngrijorări că plata pentru surogație ar putea transforma copilul într-un obiect pentru tranzacții, iar femeile vulnerabile s-ar putea simți presate să devină mame surogat, pe fondul veniturilor scăzute.

Cu toate acestea, există și țări permisive din acest punct de vedere. Sarcinile surogat sunt permise în Grecia, Regatul Unit, Olanda, dar și Portugalia, sub reguli foarte stricte precum decizia unei instanțe sau faptul că femeile care aleg să devină mame surogat o pot face doar dacă iau altruist această decizie, fără să aibă parte de câștig financiar.