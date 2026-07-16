390.000 de euro pentru un sat întreg din Germania. Oferta care rivalizează cu prețul unui apartament din marile orașe

Deși oferta include 15 clădiri și un teren de aproape 2,5 hectare, viitorul proprietar va trebui să depășească o serie de obstacole juridice care au împiedicat până acum dezvoltarea proiectului, potrivit Euronews.

Un fost sat de vacanță își caută un nou proprietar

Complexul este situat în localitatea Kamsdorf, din landul german Turingia, și cuprinde 15 clădiri cu un singur nivel, fiecare având aproximativ 100 de metri pătrați, precum și o clădire principală cu o sală de mese de peste 300 de metri pătrați. Întregul ansamblu se întinde pe aproximativ 24.000 de metri pătrați, într-o zonă înconjurată de păduri și pajiști, în apropierea lacului de acumulare Hohenwarte.

Proprietatea este promovată pe platforme de imobiliare, iar proprietarul susține că nu caută doar un cumpărător, ci „o persoană cu viziune”, capabilă să transforme complexul într-un proiect cu potențial.

De ce este atât de ieftin

La prima vedere, oferta pare greu de refuzat, mai ales în contextul pieței imobiliare europene. Totuși, prețul redus ascunde o problemă importantă.

Ansamblul a funcționat între 1954 și 1990 ca internat pentru ucenici și ulterior ca tabără de vacanță în perioada fostei Republici Democrate Germane. După reunificarea Germaniei, complexul a rămas abandonat timp de aproximativ un deceniu, iar această întrerupere a făcut ca autoritățile să considere că drepturile urbanistice de utilizare rezidențială s-au pierdut.

În prezent, terenul este încadrat într-o zonă în care construirea sau utilizarea permanentă în scop rezidențial este restricționată, iar orice dezvoltare ar necesita aprobări urbanistice suplimentare. Tocmai această situație a împiedicat până acum valorificarea investiției.

Proprietarul visează la un centru de sănătate

Actualul proprietar, Franz Eberitsch, care a cumpărat complexul în 2014 după ce s-a întors din Noua Zeelandă, și-ar fi dorit să transforme fostul sat într-un centru dedicat sănătății și regenerării, cu spații pentru fizioterapie, osteopatie, yoga și terapii alternative, completate de zone de cazare și spații comune pentru seminare și activități comunitare. În lipsa capitalului necesar și din cauza blocajelor administrative, proiectul nu a fost însă pus în practică.

Apel inedit către Elon Musk

În încercarea de a atrage atenția asupra proiectului, proprietarul a lansat chiar și un apel către Elon Musk, spunând că ar avea nevoie de o investiție inițială de aproximativ un milion de euro pentru dezvoltarea complexului.

În schimb, acesta i-a oferit simbolic miliardarului american posibilitatea de a se relaxa la ferma sa de alpaca din apropiere, dacă va avea vreodată nevoie „să revină cu picioarele pe pământ”.

Povestea se înscrie într-o tendință observată în Europa, unde tot mai multe proprietăți atipice, de la insule și cabane izolate până la foste complexe turistice, sunt scoase la vânzare la prețuri aparent atractive, însă cu restricții juridice sau costuri semnificative de reabilitare.