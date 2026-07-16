Misterul unei comori uriașe. Primele artefacte recuperate după 300 de ani de pe „Sfântul Graal” al epavelor

O navă a flotei spaniole scufundată în timpul unui război colonial

Documentele istorice arată că San José făcea parte din Flota de Tierra Firme, o flotă spaniolă care a plecat din Peru în 1707. Aceasta transporta încărcături destinate coroanei. Nava nu a mai ajuns niciodată în Spania, arată DailyGalaxy.

Forțele britanice au interceptat-o în largul orașului Cartagena în anul următor, iar aceasta s-a scufundat având la bord aproximativ 11 milioane de monede de aur și argint, precum și smaralde destinate coroanei spaniole.

Galionul San José s-a scufundat în 1708 în timp ce transporta aur și bijuterii pentru regele Filip al V-lea al Spaniei.

Marina Columbiei, în colaborare cu Institutul Oceanografic Woods Hole (WHOI), a localizat epava în noiembrie 2015, iar președintele Columbiei a anunțat descoperirea luna următoare.

WHOI a dezvăluit în 2018 că vehiculul său autonom subacvatic a confirmat identitatea galionului prin mai multe caracteristici distinctive, inclusiv designul tunurilor. Guvernul columbian a declarat zona sit arheologic protejat, însă planurile oficiale de recuperare au fost anunțate abia în martie 2024.

În mai 2025, cercetătorii au publicat un studiu bazat pe fotogrammetrie care a permis realizarea unor reconstrucții tridimensionale ale monedelor fotografiate pe fundul mării. Analiza a identificat o cruce a Ierusalimului, simboluri heraldice ale coroanelor Castiliei și Leónului și marcaje ale monetăriei din Lima, Peru, datate 1707.

Aceste descoperiri au confirmat identitatea navei și faptul că scufundarea a avut loc după acea dată.

Ce a fost recuperat

Cele cinci obiecte recuperate includ un tun de bronz inscripționat cu numele „Sevilla”, o ceașcă de porțelan, trei monede macuquina și două fragmente de porțelan.

Operațiunea a fost realizată de Marina Columbiei, Ministerul Culturii, Institutul Columbian de Antropologie și Istorie (ICANH) și Direcția Maritimă (DIMAR).

Ministrul Culturii, Yannai Kadamani Fonrodona, a descris recuperarea drept „un eveniment istoric”, care demonstrează capacitatea Columbiei de a-și proteja patrimoniul cultural subacvatic.

Guvernul Columbiei intenționează să expună artefactele recuperate într-un viitor muzeu al epavelor din Cartagena. Administrația președintelui Gustavo Petro insistă că expediția are un scop științific și nu reprezintă o operațiune comercială de recuperare a comorilor.

O dispută juridică de 10 miliarde de dolari

Recuperarea are loc în contextul unei dispute juridice internaționale încă nerezolvate.

Compania americană de salvare maritimă Sea Search Armada (SSA), cunoscută anterior sub numele de Glocca Morra, susține că a identificat epava încă din 1982 și cere aproximativ 10 miliarde de dolari, adică aproape jumătate din valoarea estimată a comorii.

Cazul este analizat de Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga, procedurile fiind începute în decembrie 2022.

SSA își bazează pretențiile pe protecțiile acordate investitorilor prin acordul comercial dintre Statele Unite și Columbia, nu pe drepturi culturale. Compania susține că autoritățile columbiene i-au refuzat beneficiile financiare care i s-ar fi cuvenit pentru descoperirea epavei.