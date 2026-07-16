Descoperire senzațională: insulă artificială, veche de 5.000 de ani, descoperită pe fundul unui lac

O insulă artificială mai veche decât Stonehenge a fost descoperită pe fundul unui lac din Scoția. Potrivit Express, descoperirea a fost făcută pe Insula Lewis din Hebridele Exterioare, un arhipelag din nord-vestul Scoției în Oceanul Atlantic. Arheologii au folosit tehnici de ultimă generație pentru a dezlega secretele insulei artificiale. Astfel, ei au aflat că deși pare a fi construită în întregime din piatră, fundația este de lemn.

Cercetătorii de la Universitatea din Southampton au stabilit că lemnul a format fundația structurii. Este o construcție stratificată din lemn în jurul căreia au fost găsite sute de piese de ceramică neolitică.

Insula artificială de 5.000 de ani: o mare surpriză

A fost o mare surpriză, au confirmat arheologii care și-au prezentat descoperirea în revista Advances in Archaeological Practice. Lucrând alături de experți de la Universitatea din Reading, cercetătorii au folosit o metodă de generare a imaginilor 3D pe computer folosind mai multe fotografii 2D. Cercetătorii au reușit să realizeze o imagine a insulei artificiale.

Ei au descoperit că inițial insula a fost construită în urmă cu 5.000 de ani, pe o platformă circulară din lemn, cu o lățime de aproximativ 23 de metri, acoperită cu tufișuri. Aproximativ 2.000 de ani mai târziu, în epoca bronzului mijlociu, a fost așezat un strat suplimentar de tufișuri și piatră.

Alte transformări au avut loc la aproximativ 1.000 de ani după aceea, în epoca fierului. Un drum de piatră, acum scufundat sub apă, se întinde de la țărmul lacului până la insulă.

Insule artificiale și în alte zone

Situl a fost descoperit pentru prima dată în 2009. De altfel, în insulele scoțiene au fost descoperite construcții asemănătoare. Totuși, descoperirea din Insula Lewis este unică având în vedere vechimea construcției. Celelalte au și ele mii de ani vechime și demonstrează că în regiune au fost comunități puternice capabile să desfășoare operațiuni complexe.