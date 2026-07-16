Prima pagină » Știri externe » Val de proteste în Ucraina după demiterea ministrului Apărării. Manifestanții îi cer lui Zelenski să revină asupra deciziei

Val de proteste în Ucraina după demiterea ministrului Apărării. Manifestanții îi cer lui Zelenski să revină asupra deciziei

Mii de persoane au protestat joi în mai multe orașe din Ucraina, cerându-i președintelui Volodimir Zelenski să revină asupra deciziei de a-l înlocui pe ministrul Apărării, Mihailo Fedorov.
Val de proteste în Ucraina după demiterea ministrului Apărării. Manifestanții îi cer lui Zelenski să revină asupra deciziei
Sursa foto: Facebook/ Euromaidan Press
Oana Antipa
16 iul. 2026, 11:06, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Manifestațiile, considerate neobișnuite în contextul războiului cu Rusia, au loc în timp ce Parlamentul urmează să voteze noua componență a Guvernului, relatează France 24.

Proteste la Kiev și în alte orașe

Mai multe manifestații au avut loc joi dimineață în Ucraina, după ce Mihailo Fedorov și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Apărării, în cadrul remanierii guvernamentale inițiate de președintele Volodimir Zelenski.

La Kiev, sute de persoane s-au adunat în centrul capitalei, în apropierea sediului Administrației Prezidențiale, iar pe parcursul dimineții numărul protestatarilor a crescut la câteva mii, potrivit imaginilor și relatărilor din teren.

Participanții au fluturat steaguri ale Ucrainei și ale Uniunii Europene și au scandat mesaje precum „Rușine!”, „Aduceți-l înapoi pe Fedorov!” și „Fedorov!”.

Una dintre puținele manifestații din timpul războiului

Protestele sunt considerate un eveniment rar în Ucraina aflată în stare de război. Restricțiile impuse după invazia rusă și contextul de securitate au făcut ca manifestațiile de amploare să fie foarte puține în ultimii ani.

Mobilizarea de joi este comparată de presa internațională cu protestele organizate în urmă cu aproximativ un an, fiind una dintre cele mai mari demonstrații publice desfășurate în timpul conflictului.

Schimbarea ministrului Apărării, contestată de o parte a opiniei publice

Mihailo Fedorov era considerat unul dintre cei mai populari membri ai Guvernului ucrainean. Demisia sa a fost anunțată miercuri, în cadrul unei remanieri mai ample a Executivului, decisă de președintele Volodimir Zelenski.

Parlamentul ucrainean urmează să voteze noua formulă guvernamentală, inclusiv numirea unui nou ministru al Apărării. Administrația Prezidențială nu a reacționat public la solicitările protestatarilor și nici nu a indicat că decizia privind schimbarea conducerii Ministerului Apărării ar putea fi reconsiderată.

Schimbarea conducerii Ministerului Apărării are loc într-un moment delicat pentru Ucraina, care continuă să facă față invaziei ruse și depinde de sprijinul militar și financiar al partenerilor occidentali.

Ministerul Apărării joacă un rol esențial atât în coordonarea operațiunilor militare, cât și în relația cu aliații care furnizează echipamente și asistență pentru armata ucraineană.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.ro
Ștefan Popescu: Germania şi Bulgaria dau semnale în direcția Moscovei
Gandul
El este bărbatul care a făcut infarct, după ce a aflat că fiica lui a făcut un accident rutier. Gheorghe avea doar 45 de ani 🥲
Cancan
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport
Nicușor Dan a spus de ce România nu a desecretizat ajutorul pentru Ucraina: „E mai bine să rămână un secret”
Libertatea
Cauza reală a morții lui Gabi Mureșan! Au venit rezultatele autopsiei. Fostul fotbalist a decedat din cauza ASTA
CSID
Tren de mare viteză, oprit de urgență pentru că s-a terminat… hârtia igienică. S-a întâmplat în Germania
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da