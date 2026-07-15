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Nicușor Dan la Kiev: România analizează trimiterea de interceptoare Patriot către Ucraina

România analizează solicitarea Ucrainei de a furniza interceptoare pentru sistemele Patriot, a declarat miercuri președintele Nicușor Dan, precizând că cererea a fost transmisă prin NATO și că o decizie ar putea fi luată în următoarele săptămâni.
Nicușor Dan la Kiev: România analizează trimiterea de interceptoare Patriot către Ucraina
Administrația Prezidențială
Luiza Moldovan
15 iul. 2026, 22:07, Politic
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Președintele Nicușor Dan a confirmat miercuri, după participarea la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est de la Kiev, că România analizează posibilitatea de a furniza Ucrainei interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, după ce Kievul a solicitat sprijin statelor care dețin astfel de echipamente.

Întrebat despre informațiile potrivit cărora Ucraina a cerut aliaților să îi împrumute interceptoare pentru sistemele Patriot, în contextul intensificării atacurilor rusești, șeful statului a spus că solicitarea a fost făcută în cadrul NATO și este analizată de autoritățile române.

Ucraina a cerut echipamente prin NATO. România este în analiză, dar ia în calcul acordarea sprijinului

Da, a fost o solicitare care s-a făcut la nivel NATO, adică Ucraina s-a adresat prin NATO (…), și a existat cumva o solicitare proporțională pentru cele câteva țări care au tipul acesta de echipamente și, legat de această solicitare pentru România, este în analiză în momentul acesta”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă România ia în calcul acordarea acestui sprijin, președintele a răspuns afirmativ.

Da”, a spus șeful statului, întrebat dacă România analizează această posibilitate.

Nicușor Dan a precizat că o decizie ar putea fi luată într-un interval relativ scurt.

Destul de repede, e o chestiune de săptămâni”, a afirmat președintele.

Ucraina a avertizat că stocurile de interceptoare pentru sistemele Patriot

Solicitarea Ucrainei vine în contextul în care autoritățile de la Kiev au avertizat că stocurile de interceptoare pentru sistemele Patriot sunt insuficiente pentru a face față valurilor de atacuri cu rachete balistice și drone lansate de Rusia.

În acest context, Kievul a cerut statelor partenere care operează astfel de sisteme să ofere temporar interceptoare până la completarea propriilor stocuri.

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