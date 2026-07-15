Nicușor Dan s-a întâlnit cu președintele Serbiei la Kiev: Vom continua proiectele de conectivitate și energie

Șeful statului a precizat că cei doi lideri au convenit să extindă cooperarea bilaterală prin promovarea unor proiecte comune în domeniul conectivității și al energiei.

Good conversation today with President @avucic on the sidelines of the Ukraine – Southeast Europe Summit in Kyiv. We agreed to develop further our ties focusing on connectivity and energy projects. As our respective minorities represent a solid bridge between our countries, we… pic.twitter.com/cDKMCmOxaX — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 15, 2026

Totodată, Nicușor Dan a subliniat importanța comunităților română și sârbă din cele două state în consolidarea relațiilor bilaterale.

„O discuție bună astăzi cu președintele Aleksandar Vucic, în marja Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est de la Kiev. Am convenit să ne dezvoltăm în continuare relațiile, concentrându-ne pe proiecte de conectivitate și energie. Întrucât minoritățile noastre reprezintă o punte solidă între țările noastre, vom continua dialogul privind protejarea drepturilor acestora și conservarea identității lor culturale”, se arată în mesajul publicat pe X de Nicușor Dan.

Miercuri, președintele Nicușor Dan a participat la Summit-ul Ucraina – Europa de Sud-Est. În urma summitului, președintele a reiterat necesitatea susținerii în continuare a Ucrainei. „Securitatea Europei de Sud-Est, a Balcanilor de Vest și a regiunii Mării Negre este interconectată iar ceea ce se întâmplă în Ucraina influențează direct stabilitatea întregii regiuni. Toți cei adunați aici astăzi împărtășesc convingerea clară că securitatea Europei de Sud-Est, a Balcanilor de Vest și a regiunii Mării Negre este interconectată. Ce se întâmplă cu Ucraina afectează direct stabilitatea tuturor”, a transmis președintele.