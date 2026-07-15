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Nicușor Dan s-a întâlnit cu președintele Serbiei la Kiev: Vom continua proiectele de conectivitate și energie

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit miercuri la Kiev cu președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, în marja Summitului Ucraina - Europa de Sud-Est. Cei doi lideri au convenit să aprofundeze cooperarea bilaterală.
Nicușor Dan s-a întâlnit cu președintele Serbiei la Kiev: Vom continua proiectele de conectivitate și energie
Sursa foto: X/Nicușor Dan
Radu Mocanu
15 iul. 2026, 20:13, Politic
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Șeful statului a precizat că cei doi lideri au convenit să extindă cooperarea bilaterală prin promovarea unor proiecte comune în domeniul conectivității și al energiei. 

Totodată, Nicușor Dan a subliniat importanța comunităților română și sârbă din cele două state în consolidarea relațiilor bilaterale. 

„O discuție bună astăzi cu președintele Aleksandar Vucic, în marja Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est de la Kiev. Am convenit să ne dezvoltăm în continuare relațiile, concentrându-ne pe proiecte de conectivitate și energie. Întrucât minoritățile noastre reprezintă o punte solidă între țările noastre, vom continua dialogul privind protejarea drepturilor acestora și conservarea identității lor culturale”, se arată în mesajul publicat pe X de Nicușor Dan. 

Miercuri, președintele Nicușor Dan a participat la Summit-ul Ucraina – Europa de Sud-Est. În urma summitului, președintele a reiterat necesitatea susținerii în continuare a Ucrainei. „Securitatea Europei de Sud-Est, a Balcanilor de Vest și a regiunii Mării Negre este interconectată iar ceea ce se întâmplă în Ucraina influențează direct stabilitatea întregii regiuni. Toți cei adunați aici astăzi împărtășesc convingerea clară că securitatea Europei de Sud-Est, a Balcanilor de Vest și a regiunii Mării Negre este interconectată. Ce se întâmplă cu Ucraina afectează direct stabilitatea tuturor”, a transmis președintele. 

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