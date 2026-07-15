Prima pagină » Politic » Liderul senatorilor PSD avertizează: Alegerile anticipate ar putea aduce AUR la 40% și un premier desemnat din partea partidului

Liderul senatorilor PSD avertizează: Alegerile anticipate ar putea aduce AUR la 40% și un premier desemnat din partea partidului

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a avertizat miercuri, la RFI, că organizarea alegerilor parlamentare înainte de termen ar favoriza AUR și ar putea conduce la desemnarea unui prim-ministru din partea formațiunii. Social-democratul a criticat PNL și USR pentru că readuc în discuție această variantă, în contextul actualei crize politice.
Liderul senatorilor PSD avertizează: Alegerile anticipate ar putea aduce AUR la 40% și un premier desemnat din partea partidului
Sursa: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Diana Nunuț
15 iul. 2026, 11:22, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a avertizat miercuri, la RFI, că organizarea unor alegeri parlamentare anticipate ar avantaja semnificativ AUR și ar putea schimba raportul de forțe de pe scena politică.

El i-a criticat pe cei din PNL și USR pentru că promovează ideea organizării scrutinului parlamentar înainte de termen, subliniind faptul că o astfel de soluție ar avea efecte contrare interesului partidelor pro-europene.

„Vântură acum și Ilie Bolojan și cei de la USR ideea alegerilor anticipate. Chiar nu suntem conștienți ce înseamnă alegeri anticipate? Cum ar arăta toată scena politică, dacă ar avea loc alegeri anticipate?”, a declarat Daniel Zamfir la RFI.

El se opune ideii de a organiza anticipate, afirmând că într-un astfel de scenariu, AUR ar înregistra o creștere importantă în opțiunile de vot, în timp ce PSD ar pierde câteva procente, iar PNL și USR nu ar reuși să obțină împreună mai mult de 30% din voturi.

„AUR ar fi aproape de un scor de 40%. Nu cred că în momentul în care AUR obține acest scor, Nicușor Dan nu va nominaliza prim-ministrul de la AUR. Așadar, facem alegeri anticipate, ca să avem un prim-ministru AUR”, a conchis el.

România, în criză politică de mai bine de două luni

România se află de mai bine de două luni în criză politică, după ce PSD a retras sprijinul pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan și a depus, alături de AUR, o moțiune de cenzură.

Guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai, după ce moțiunea a fost adoptată în Parlament cu 281 de voturi „pentru”.

După căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan a început consultări pentru formarea unei noi majorități. Prima propunere de premier, Eugen Tomac, nu a reușit să strângă sprijinul necesar.

Ulterior, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea, din PNL, pentru funcția de premier.

La momentul respectiv, președintele PNL, Ilie Bolojan, declara că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan a fost făcută fără consultarea conducerii partidului și a calificat decizia drept „un act ostil”.

„Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială”, a spus Bolojan la momentul nominalizării făcute de Nicușor Dan pentru funcția de premier.

Cu toate acestea, Guvernul propus de Veștea a picat în Parlament, după ce a obținut doar 189 de voturi.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Împăcarea momentului în fotbal » Fotografia „interzisă” care i-a dat de gol
GSP.ro
„Taxele și impozitele pot crește din nou!” Previziune-ȘOC
Gandul
Scandal de zeci de mii de euro între o influenceriță și furnizorii ei de chinezării. Afacerea care trebuia să-i aducă profit s-a transformat într-un coșmar!
Cancan
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport
Donald Trump renunță la taxa pe Strâmtoarea Ormuz și anunță o blocadă totală împotriva Iranului
Libertatea
Un cardiolog trage un semnal de alarmă: aceste 5 alimente nu ar trebui să ajungă în farfuria copiilor
CSID
În localitate e legal să circuli cu 50 km/h sau cu 60 km/h? Care e limita de toleranță în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da