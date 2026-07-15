Liderul senatorilor PSD avertizează: Alegerile anticipate ar putea aduce AUR la 40% și un premier desemnat din partea partidului

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a avertizat miercuri, la RFI, că organizarea unor alegeri parlamentare anticipate ar avantaja semnificativ AUR și ar putea schimba raportul de forțe de pe scena politică.

El i-a criticat pe cei din PNL și USR pentru că promovează ideea organizării scrutinului parlamentar înainte de termen, subliniind faptul că o astfel de soluție ar avea efecte contrare interesului partidelor pro-europene.

„Vântură acum și Ilie Bolojan și cei de la USR ideea alegerilor anticipate. Chiar nu suntem conștienți ce înseamnă alegeri anticipate? Cum ar arăta toată scena politică, dacă ar avea loc alegeri anticipate?”, a declarat Daniel Zamfir la RFI.

El se opune ideii de a organiza anticipate, afirmând că într-un astfel de scenariu, AUR ar înregistra o creștere importantă în opțiunile de vot, în timp ce PSD ar pierde câteva procente, iar PNL și USR nu ar reuși să obțină împreună mai mult de 30% din voturi.

„AUR ar fi aproape de un scor de 40%. Nu cred că în momentul în care AUR obține acest scor, Nicușor Dan nu va nominaliza prim-ministrul de la AUR. Așadar, facem alegeri anticipate, ca să avem un prim-ministru AUR”, a conchis el.

România, în criză politică de mai bine de două luni

România se află de mai bine de două luni în criză politică, după ce PSD a retras sprijinul pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan și a depus, alături de AUR, o moțiune de cenzură.

Guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai, după ce moțiunea a fost adoptată în Parlament cu 281 de voturi „pentru”.

După căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan a început consultări pentru formarea unei noi majorități. Prima propunere de premier, Eugen Tomac, nu a reușit să strângă sprijinul necesar.

Ulterior, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea, din PNL, pentru funcția de premier.

La momentul respectiv, președintele PNL, Ilie Bolojan, declara că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan a fost făcută fără consultarea conducerii partidului și a calificat decizia drept „un act ostil”.

„Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială”, a spus Bolojan la momentul nominalizării făcute de Nicușor Dan pentru funcția de premier.

Cu toate acestea, Guvernul propus de Veștea a picat în Parlament, după ce a obținut doar 189 de voturi.