„Avem nevoie de un guvern curajos, nu de unul care îi protejează pe privilegiați”. Ce mesaj transmite Fritz înainte de consultările de la Cotroceni

„USR nu e partid, zice un lider al unui partid zis suveranist, ci e boală, un virus. Ideea scoaterii USR de la guvernare, zice secretarul general PSD, s-a sărbătorit în ședințele PSD cu «aplauze și bucurii ca și când dăduse România gol la Mondiale»”, a afirmat Fritz, pe Facebook.

Liderul USR a susținut că „ura PSD-AUR față de USR este, în realitate, frică de ceea ce USR reprezintă: o Românie dreaptă și funcțională pentru milioanele de români care muncesc cinstit în această țară, fără pile și fără privilegii”.

Potrivit acestuia, miniștrii USR „fac treabă pentru a îmbunătăți viața românilor”. Fritz a enumar măsuri precum protejarea pădurilor, investițiile în infrastructură critică, reformele din companiile de stat, digitalizarea serviciilor publice, consolidarea apărării și reprezentarea României pe plan extern.

„Rezultatele USR sunt amenințarea cea mai mare pentru cei care sunt disperați să nu se schimbe nimic, cei care au construit PSD și AUR ca paravan pentru propria lăcomie. Au nevoie ca de aer ca lumea să creadă că toți sunt la fel”, spune Fritz.

El i-a menționat pe miniștrii USR Diana Buzoianu, Oana Țoiu, Radu Miruță și Irineu Darău, despre care a spus că sunt „dovada că se poate” și că acesta este motivul pentru care sunt atacați.

„Avem nevoie de un guvern curajos care livrează pentru români, nu unul care îi protejează pe privilegiați sub umbrela stabilității. Dacă nu este posibil să facem o majoritate pentru asta, poate e momentul să-i lăsăm pe români să decidă. Vedem atunci ce mai rămâne din aplauzele pesediștilor”, a conchis Fritz.

Președintele României, Nicușor Dan, se va întâlni, luni, cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare pentru discuții legate de o nouă majoritate capabilă să dea un premier care să fie votat de minimum 233 de parlamentari.