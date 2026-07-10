Cea mai bogată zonă în aur de pe planetă. Descoperirea care stârnește controverse la nivel mondial

Într-un crater vulcanic scufundat, situat în largul coastei de sud-est a Japoniei, cercetătorii au identificat coșuri hidrotermale de tip „black smoker” și movile hidrotermale care produc în mod activ cantități uriașe de aur, arată ScienceAlert.

Aceste formațiuni nu doar elimină particule minuscule din metalul prețios, ci generează și așa-numitul „aur invizibil”, imposibil de observat cu ochiul liber sau cu un microscop obișnuit.

Aurul este încorporat în materialele de pe fundul oceanului, iar concentrațiile din acest crater subacvatic sunt cele mai mari descoperite până acum la nivel mondial.

Cu câteva luni înainte, o echipă internațională de oameni de știință a avertizat că izvoarele hidrotermale active de pe fundul oceanelor trebuie protejate de interesele miniere comerciale.

Izvoarele hidrotermale Higashi-Aogashima au fost descoperite în 2015, în zona economică exclusivă a Japoniei. Nici în prezent nu se știe cu exactitate câtă viață marină găzduiesc aceste câmpuri hidrotermale.

Ceea ce este clar însă este cantitatea impresionantă de aur pe care o conțin.

Cercetătorii au analizat mostre de rocă provenite din aceste câmpuri hidrotermale, aflate la aproximativ 350 de kilometri sud de Tokyo.

Echipa a identificat depozite ascunse de aur de „calitate excepțională”

Nanoparticulele de aur sunt ascunse în pirită, un mineral sulfurat care se formează din fluidele fierbinți și bogate în metale ce ies din fundul oceanului.

Pirita este compusă din fier și sulf și, din cauza aspectului său strălucitor, este cunoscută drept „aurul nebunilor”. Însă, în acest caz, aurul adevărat era ascuns chiar în interiorul „aurului nebunilor”.

Studiul arată că aurul poate fi prins în pirită sub formă de nanoparticule sau poate exista ca atomi individuali integrați în structura chimică a mineralului. Ambele forme au fost identificate în caldera Higashi-Aogashima.

Autorii studiului concluzionează că pirita din acest crater submarin „deține în prezent cea mai mare concentrație de aur din lume”.

Accesibilitatea și concentrațiile foarte ridicate de aur fac din caldera Higashi-Aogashima o candidată extrem de atractivă pentru dezvoltarea unei viitoare mine.

O tentativă anterioară de a dezvolta o mină submarină în largul statului Papua Noua Guinee a eșuat după ce compania implicată s-a confruntat cu probleme financiare și proteste legate de impactul asupra mediului.

Potrivit informațiilor, Papua Noua Guinee a pierdut aproximativ circa 85 de milioane de dolari în urma proiectului eșuat.

În prezent, premierul țării susține menținerea unui moratoriu asupra noilor proiecte de minerit în adâncurile oceanului. Mai multe state din Pacific au susținut, de asemenea, un moratoriu până în 2030. Japonia nu se află însă printre acestea.