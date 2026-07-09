Experții avertizează: Fotografia pe care „trebuie să o faci” înainte să pleci în vacanță

Potrivit specialiștilor, această măsură simplă poate ușura procesul de despăgubire prin asigurarea de călătorie dacă apar probleme neprevăzute, arată Express.

Pregătirea din timp poate face ca gestionarea incidentelor din timpul vacanței să fie mai rapidă și mai puțin complicată.

Câteva măsuri simple înainte de plecare, pe durata călătoriei și după întoarcerea acasă pot ajuta turiștii să rezolve mai ușor situațiile neprevăzute.

Reprezentanții companiei spun că merită să acorzi câteva minute unor verificări finale înainte de a pleca de acasă, deoarece acestea pot „face toată diferența”.

„Înainte să închizi valiza, fă o fotografie cu tot ce se află în interior”, recomandă specialiștii.

Ei explică: „Durează doar câteva secunde și oferă o evidență utilă dacă ulterior trebuie să soliciți despăgubiri pentru bunuri pierdute sau furate”.

O fotografie a bagajului pregătit pentru călătorie oferă o dovadă vizuală clară a obiectelor transportate. Dacă o companie aeriană pierde bagajul sau dacă anumite lucruri sunt furate, imaginea te poate scuti de efortul de a încerca să îți amintești fiecare obiect aflat în valiză.

În plus, aceasta poate accelera procesul de identificare a bagajelor dispărute și poate simplifica depunerea cererilor de despăgubire către compania de asigurări sau către transportator.

O altă recomandare este păstrarea bonurilor și facturilor pentru obiectele valoroase.

„Acestea oferă dovezi importante privind valoarea bunurilor pentru care ai putea solicita despăgubiri”, au precizat reprezentanții companiei.

De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să verifice dacă asigurarea de călătorie este potrivită pentru tipul de vacanță ales.