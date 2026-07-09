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Nava Școală „Mircea”, de la New York la Boston: „Trofeul celor 5 surori”, jurnal de bord

Nava Școală „Mircea”, aflată în aceste zile, în SUA, a părăsit, miercuri dimineață, portul din New York și se îndreaptă spre Boston, pentru a participa la seria de evenimente Sail250. Joi, are loc „Trofeul celor 5 surori”, competiția navală la care velierul participă alături ce celelalte nave străine, construite la Hamburg.
Nava Școală „Mircea”, de la New York la Boston: „Trofeul celor 5 surori”, jurnal de bord
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Sursă foto: Facebook / Nava Școală Mircea. Cpt. Ștefan Scutelnicu
Daiana Rob
09 iul. 2026, 13:33, Social
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După patru zile în care a reprezentat România la evenimentele dedicate aniversării a 250 de ani de la Declararea Independenței SUA, Nava Școală „Mircea” a părăsit, miercuri dimineață, portul New York, îndreptându-se către următoarea escală a seriei de evenimente SAIL250: Boston, informează echipajul în cadrul ultimului jurnal de bord, publicat, joi, pe Facebook.
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„Lăsând în siaj silueta Manhattanului și impunătorul pod Verrazzano, „Mircea” a revenit în largul Oceanului Atlantic alături de numeroase veliere-școală care se îndreaptă spre același port. La bord, activitatea a reintrat în ritmul obișnuit al marșului, echipajul executând exercițiul de abandon al navei și lucrări de întreținere și curățenie”, se arată în jurnalul de bord al Navei Școală „Mircea”, care suprinde călătoria spre Boston.
Marinarii povestesc despre un moment de referință ce s-a desfășurat miercuri, la apus, când cele patru nave „surori”, „Mircea”, USCGC Eagle, NRP Sagres și Gorch Fock – au executat un exercițiu de manevre și evoluții în formație.
Potrivit echipajului, ele sunt denumite „nave surori” pentru că au fost construite în același șantier naval, Blohm & Voss din Hamburg.
„Patru nave construite în același șantier naval, zeci de generații de marinari și o tradiție care continuă să unească oameni și națiuni pe mare. Momentul a fost apreciat de toate echipajele participante și va rămâne una dintre imaginile memorabile ale acestui marș de instrucție”, potrivit jurnalului de bord.
Joi, navele iau startul în regata “Trofeul celor 5 surori”, destinată velierelor construite după același proiect din Hamburg. Ultima dintre veliere, Gorch Fock I”, este conservată ca muzeu și nu va participa la competiție, potrivit G4Media. 
„Nerăbdarea și emoțiile sunt pe măsură dar echipajul este hotărât să dea ce este mai bun în provocarea ce va urma!”, conchide echipajul Navei Școală „Mircea”.

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