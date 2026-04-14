Nava-școală „Mircea" pentru 5 luni din portul militar Constanța, într-un marș internațional

Nava-școală „Mircea” pentru 5 luni din portul militar Constanța, într-un marș internațional

Nava-școală „Mircea” va pleca joi, din portul militar Constanța, într-un marș internațional de instrucție, cu durata planificată de cinci luni, având la bord un echipaj format din 188 de membri.
Nava-școală „Mircea” pentru 5 luni din portul militar Constanța, într-un marș internațional
Laura Buciu
14 apr. 2026, 15:51, Social

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), nava-școală „Mircea” va pleca din portul militar Constanța, într-un marș internațional de instrucție, cu durata de cinci luni.

Nava va avea la bord un echipaj format din 188 de membri, dintre care 75 sunt cadeți din anul al II-lea de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și 19 sunt studenți străini de la academii navale din zece țări partenere (Bulgaria, Franța, Grecia, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania și Turcia), care se vor alătura cadeților români pe parcursul marșului.

Acesta este al patrulea marș transatlantic executat de nava-școală „Mircea” până în Statele Unite ale Americii, după cele din anii 1976, 2004 și 2009.

Nava simbol a Forțelor Navale Române va participa la o serie de activități de instruire pe mare și de reprezentare în diferite porturi de escală, incluzând și participarea la ceremoniile organizate cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independență a Statelor Unite ale Americii.

Nava se întoarce în septembrie

Astfel, velierul își va asuma cu responsabilitate titlurile de „Ambasador Onorific în Serviciul României” și de „Ambasador al României sustenabile”.

Nava-școală „Mircea” va reveni în portul militar Constanța în luna septembrie, după peste 150 de zile de marș, timp în care va parcurge aproximativ 14.000 de mile marine și va executa escale în 15 porturi din Italia, Spania, Portugalia, Statele Unite ale Americii, Puerto Rico, Canada, Tunisia, Grecia și Turcia.

Ceremonia de plecare a velierului va avea loc joi, 16 aprilie, de la ora 10.00, în portul militar Constanța.

Recomandarea video

PSD stabilește duminică întrebarea pentru referendumul intern de luni: Îl mai susține partidul pe Ilie Bolojan ca premier sau nu
G4Media
Mihaela Bilic nominalizează cel mai nesănătos produs tradițional de pe masa de Paște a românilor. Recomandarea pentru a evita spitalul
Gandul
Cum s-a produs accidentul de Paște din Snagov. Ce greșeală fatală a comis Mihai, șoferul BMW-ului
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Costul boom-ului imobiliar pe fostele fabrici comuniste: zeci de mii de navetiști se sufocă zilnic între oraș și periurban. Masterplanul gândit la Iași
Libertatea
Cine erau tinerii care au murit în accidentul de la Snagov! Momentul impactului a fost FILMAT. David și Mihai aveau doar 20 de ani
CSID
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Promotor