Un militar israelian a fost ucis în apropierea frontierei cu Libanul

În ciuda încetării focului în vigoare din 17 aprilie, care a fost ulterior prelungită până la jumătatea lunii mai, armata israeliană continuă să lanseze atacuri zilnice în Liban și să se angajeze în schimburi de focuri cu gruparea Hezbollah.

Atacurile Israelului asupra Libanului din 2 martie, la scurt timp după începerea războiului cu Iranul la sfârșitul lunii februarie, au provocat moartea a 2.846 de persoane, rănirea a 8.693 și strămutarea a peste 1 milion de oameni, scrie Anadolu.

De asemenea, Israelul menține o așa-numită „zonă tampon” pe teritoriul libanez.

Statele Unite urmează să găzduiască negocierile de pace între cele două țări în perioada 14-15 mai, la Washington, DC.