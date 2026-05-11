Dua Lipa dă în judecată Samsung și cere despăgubiri de cel puțin 15 milioane de dolari

Potrivit plângerii depuse vineri la un tribunal federal din statul California, fotografia artistei ar fi apărut pe imaginea unui ecran TV imprimat pe cutiile unei „părți semnificative” dintre televizoarele comercializate de Samsung în SUA anul trecut, transmite The Guardian. Artista susține că a aflat despre utilizarea imaginii sale în iunie 2025 și că a cerut imediat companiei să oprească folosirea fotografiei. Procesul afirmă însă că reacția Samsung a fost „nepăsătoare” și că firma a refuzat în mod repetat să retragă ambalajele. „Fața doamnei Lipa a fost folosită în mod proeminent într-o campanie de marketing de masă pentru un produs de consum fără știrea ei, fără vreo compensație și fără ca ea să aibă vreun control asupra utilizării”, se arată în documentele depuse în instanță.

Acuzații multiple aduse companiei Samsung

Avocații cântăreței spun că fotografia îi aparține artistei și a fost realizată în culise înaintea unui concert susținut la festivalul Austin City Limits Music Festival în 2024. Procesul include acuzații de încălcare a drepturilor de autor, folosire neautorizată a imaginii unei persoane conform legislației din California, încălcarea legislației federale privind mărcile și concurența, precum și alte revendicări comerciale. Documentele depuse la tribunal susțin că Samsung ar fi profitat financiar de impresia că artista susține produsele companiei. În plângere sunt incluse și comentarii publicate de fani pe rețelele sociale.

Comentariile fanilor și imaginea artistei

„Aș cumpăra televizorul acela doar pentru că apare Dua Lipa pe cutie”, ar fi scris un utilizator. Altul a comentat că nu intenționa să cumpere un televizor, dar s-a răzgândit după ce a văzut ambalajul. Avocații artistei afirmă că Dua Lipa este „foarte selectivă” în privința colaborărilor comerciale și au amintit contractele sale anterioare cu Apple, Porsche, Versace, Bulgariși Nespresso. Potrivit procesului, folosirea imaginii sale fără permisiune „subminează ani de muncă pentru construirea unui brand personal puternic” și îi afectează capacitatea de a-și controla și monetiza imaginea publică. Artista cere instanței emiterea unei interdicții permanente împotriva Samsung, despăgubiri de cel puțin 15 milioane de dolari, daune punitive și acoperirea cheltuielilor de judecată. Până în prezent, Samsung nu a comentat public acuzațiile.