Tribunalul din Moscova aplică o nouă amendă Google pentru încălcarea legii

Tribunalul Districtual Taganski din Moscova a găsit luni vinovat gigantul tehnologic american Google de încălcarea procedurilor de restricționare a accesului la informații și resurse supuse limitării conform legislației ruse.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Laura Buciu
27 apr. 2026, 17:30, Știri externe

Suma totală a amenzilor aplicate după audierile în cinci cazuri administrative s-a ridicat la 19 milioane de ruble (250.560 USD), potrivit Anadolu.

Noua amendă se adaugă la sancțiunile existente ale Google, inclusiv o hotărâre record de 91,5 cvintilioane de ruble raportată anterior.

Mai multe platforme tehnologice străine, inclusiv compania americană de socializare X (fosta Twitter), Facebook, Instagram și LinkedIn, precum și platforma video YouTube, s-au confruntat cu măsuri de blocare sau restricții de acces în Rusia în ultimii ani pentru nerespectarea legislației naționale.

Recomandarea video

Contractele pentru programul SAFE de 16,6 miliarde de euro ajung în Parlament
G4Media
Guvernul elen o acuză pe Kövesi că folosește „tacticile lui Ceaușescu“ în ancheta privind fondurile UE. „Nu vrem o justiție în stilul lui Ceaușescu“
Gandul
Ce a făcut Codruța Filip cu cei 24.000 euro primiți de la Pro TV pentru participarea la Desafio. Pe ce a 'spart' toți banii
Cancan
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport
Boboșarca, Duminica Mironosițelor, în satul bulgarilor din Băleni Sârbi: „Doamne Dumnezeule! Ne bucurăm de El în salata, în varza și Învierea pe care ni le dă!”
Libertatea
Rețeta de chec economic. Câte ouă să pui să iasă pufos
CSID
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Promotor