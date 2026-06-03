Intră în vigoare legea transparenței salariale. E obligatoriu să apară salariul în anunțurile de recrutare?

Din 7 iunie, România aplică Directiva europeană privind transparența salarială, o schimbare majoră pentru piața muncii, care vizează reducerea diferențelor salariale nejustificate și creșterea accesului angajaților la informații privind remunerarea.
Deși în spațiul public s-a discutat intens despre obligativitatea afișării salariului în anunțurile de angajare, legea nu impune explicit acest lucru. Angajatorii sunt însă obligați să comunice salariul sau intervalul salarial înainte de interviu, inclusiv prin e-mail, astfel încât candidații să cunoască nivelul remunerației încă din etapa de recrutare.
Noile reguli vin cu o serie de obligații importante pentru companii:
Potrivit avocaților Grecu Partners, cea mai mare provocare pentru angajatori nu va fi comunicarea salariilor, ci capacitatea de a justifica diferențele dintre angajați aflați pe poziții similare.
„Mulți angajatori consideră că principala schimbare va fi comunicarea salariului în procesul de recrutare. În realitate, aceasta este una dintre cele mai simple obligații. Schimbarea majoră este că diferențele salariale vor trebui să fie susținute de criterii obiective și documentate”, explică avocata Elena Grecu.
Noua legislație nu obligă companiile să plătească identic toți angajații care ocupă aceeași funcție. Diferențele pot exista în continuare, însă trebuie să fie bazate pe criterii obiective precum experiența profesională, nivelul de responsabilitate, performanța, calificările sau certificările.
De exemplu, doi specialiști în marketing pot avea salarii diferite dacă unul are mai multă experiență, coordonează echipe sau gestionează proiecte mai complexe. În schimb, dacă angajații au atribuții și performanțe similare, iar diferențele nu pot fi explicate, compania poate fi expusă riscurilor legale.
În lipsa unor criterii clare și documentate, angajatorii riscă:
În practică, impactul financiar al unui litigiu poate depăși semnificativ valoarea unei amenzi, mai ales dacă sunt solicitate diferențe salariale pentru perioade anterioare.
Specialiștii recomandă companiilor să înceapă din timp procesul de adaptare la noile reguli. Printre măsurile esențiale se numără:
„Prioritatea nu va fi modificarea anunțurilor de recrutare, ci construirea unui sistem de salarizare transparent, coerent și bine documentat”, subliniază avocata Elena Grecu.