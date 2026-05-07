Prima pagină » Social » 45% din joburile de pe eJobs afișează salariul, cu o lună înainte ca legea s-o impună

45% din joburile de pe eJobs afișează salariul, cu o lună înainte ca legea s-o impună

Publicarea salariului în ofertele de joburi de pe platformele de profil va deveni obligatorie prin lege, de luna viitoare, însă, deja, aproape jumătate dintre companii s-au conformat. Este rezultatul unei cercetări eJobs.
45% din joburile de pe eJobs afișează salariul, cu o lună înainte ca legea s-o impună
Pixabay
Luiza Moldovan
07 mai 2026, 11:08, Social

Cu exact o lună înainte ca directiva europeană privind transparența salarială să devină obligatorie în România, aproape jumătate din joburile active de pe cea mai mare platformă de recrutare din țară au deja salariul afișat, potrivit unei comunicări eJobs de joi.

Datele eJobs arată că procentul a urcat la 45% – aproape 8.000 de anunțuri din cele 18.000 disponibile – după ce stagnase vreme de peste doi ani în jurul valorii de 35%.

Transparență din primul moment al procesului de recrutare

Creșterea de circa 10 puncte procentuale înregistrată în primele luni ale lui 2026 reflectă presiunea pe care apropierea termenului legal o exercită asupra angajatorilor.

Din iunie, transpunerea directivei europene în legislația românească va obliga companiile, indiferent de dimensiune sau profil, să comunice salariul oferit încă de la deschiderea procesului de recrutare.

„Directiva europeană privind transparența salarială reprezintă o schimbare majoră în practicile salariale ale companiilor.

Schimbarea va începe chiar de la pasul deschiderii procesului de recrutare, astfel încât orice candidat va ști, de la început, care este salariul pe care compania îl oferă pentru poziția la care aplică”, declară Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs România.

Domenii transparente și domenii opace

Nivelul de transparență variază semnificativ în funcție de sector.

Retailul, serviciile, turismul, industria alimentară, transportul și logistica, precum și call-center-ul și BPO-ul se numără printre domeniile cu cele mai multe anunțuri care afișează salariul.

La polul opus se află energia, IT-ul și telecomunicațiile, industria auto și sănătatea.

Diferențele sunt și mai pregnante atunci când sunt privite prin prisma nivelului de carieră.

Pozițiile entry-level înregistrează cel mai ridicat grad de transparență: 35,5% din anunțurile care vizează candidații fără experiență sau cu experiență redusă includ salariul.

Procentul scade brusc pentru mid-level (18,6%), senioritate (6,4%) și management (0,5%).

„Este o piramidă care arată ceea ce știm de câțiva ani în ceea ce privește salariile: cele mai transparente domenii sunt cele care scot în piață un număr mare de joburi entry-level.

Cele care recrutează mai degrabă specialiști și seniori mențin un nivel scăzut de transparență pentru că, spre deosebire de entry-level, unde salariile sunt în bună măsură aliniate la nivel de piață, în cazul seniorilor pot exista diferențe semnificative între industrii sau între angajatori”, explică Roxana Drăghici.

Salariul vizibil aduce cu 40% mai multe aplicări

Datele platformei arată și că transparența salarială nu este doar o obligație legală viitoare, ci și un avantaj competitiv imediat în recrutare.

Anunțurile care includ salariul primesc cu până la 40% mai multe aplicări decât cele care nu îl menționează.

Fenomenul este și mai evident pe iajob.ro, platforma eJobs dedicată candidaților entry-level și celor fără studii superioare, unde 73% din joburi au salariul afișat.

„Angajatorii știu cât de sensibili sunt acești candidați la componenta salarială și, în multe cazuri, iau decizia de a aplica la un job doar în funcție de salariul pe care îl oferă”, adaugă Drăghici.

Tendința se extinde și dincolo de granițe: aproximativ 10% din joburile postate pe platformă vizează locuri de muncă din afara țării, iar și angajatorii străini au început să menționeze mai frecvent salariul în anunțurile adresate candidaților români.

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan poate să-l desemneze din nou pe Ilie Bolojan ca premier, chiar dacă guvernul său a picat prin moțiune de cenzură
G4Media
Mesaj de alertă pentru nordul județului Tulcea. Populația, avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor drone
Gandul
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Cele mai scumpe cireșe din lume: au formă de inimă și iubitorii luxului ajung să plătească chiar și 300 de euro pentru o singură bucată
Libertatea
Un bărbat a supraviețuit 40 de ore fără să-i bată inima. Cazul miraculos care a surprins lumea medicală
CSID
De unde aduc românii cele mai multe mașini SH? Însă aproape 9 din 10 au daune în istoric
Promotor