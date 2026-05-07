45% din joburile de pe eJobs afișează salariul, cu o lună înainte ca legea s-o impună

Cu exact o lună înainte ca directiva europeană privind transparența salarială să devină obligatorie în România, aproape jumătate din joburile active de pe cea mai mare platformă de recrutare din țară au deja salariul afișat, potrivit unei comunicări eJobs de joi.

Datele eJobs arată că procentul a urcat la 45% – aproape 8.000 de anunțuri din cele 18.000 disponibile – după ce stagnase vreme de peste doi ani în jurul valorii de 35%.

Transparență din primul moment al procesului de recrutare

Creșterea de circa 10 puncte procentuale înregistrată în primele luni ale lui 2026 reflectă presiunea pe care apropierea termenului legal o exercită asupra angajatorilor.

Din iunie, transpunerea directivei europene în legislația românească va obliga companiile, indiferent de dimensiune sau profil, să comunice salariul oferit încă de la deschiderea procesului de recrutare.

„Directiva europeană privind transparența salarială reprezintă o schimbare majoră în practicile salariale ale companiilor.

Schimbarea va începe chiar de la pasul deschiderii procesului de recrutare, astfel încât orice candidat va ști, de la început, care este salariul pe care compania îl oferă pentru poziția la care aplică”, declară Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs România.

Domenii transparente și domenii opace

Nivelul de transparență variază semnificativ în funcție de sector.

Retailul, serviciile, turismul, industria alimentară, transportul și logistica, precum și call-center-ul și BPO-ul se numără printre domeniile cu cele mai multe anunțuri care afișează salariul.

La polul opus se află energia, IT-ul și telecomunicațiile, industria auto și sănătatea.

Diferențele sunt și mai pregnante atunci când sunt privite prin prisma nivelului de carieră.

Pozițiile entry-level înregistrează cel mai ridicat grad de transparență: 35,5% din anunțurile care vizează candidații fără experiență sau cu experiență redusă includ salariul.

Procentul scade brusc pentru mid-level (18,6%), senioritate (6,4%) și management (0,5%).

„Este o piramidă care arată ceea ce știm de câțiva ani în ceea ce privește salariile: cele mai transparente domenii sunt cele care scot în piață un număr mare de joburi entry-level.

Cele care recrutează mai degrabă specialiști și seniori mențin un nivel scăzut de transparență pentru că, spre deosebire de entry-level, unde salariile sunt în bună măsură aliniate la nivel de piață, în cazul seniorilor pot exista diferențe semnificative între industrii sau între angajatori”, explică Roxana Drăghici.

Salariul vizibil aduce cu 40% mai multe aplicări

Datele platformei arată și că transparența salarială nu este doar o obligație legală viitoare, ci și un avantaj competitiv imediat în recrutare.

Anunțurile care includ salariul primesc cu până la 40% mai multe aplicări decât cele care nu îl menționează.

Fenomenul este și mai evident pe iajob.ro, platforma eJobs dedicată candidaților entry-level și celor fără studii superioare, unde 73% din joburi au salariul afișat.

„Angajatorii știu cât de sensibili sunt acești candidați la componenta salarială și, în multe cazuri, iau decizia de a aplica la un job doar în funcție de salariul pe care îl oferă”, adaugă Drăghici.

Tendința se extinde și dincolo de granițe: aproximativ 10% din joburile postate pe platformă vizează locuri de muncă din afara țării, iar și angajatorii străini au început să menționeze mai frecvent salariul în anunțurile adresate candidaților români.