Prima pagină » Știrile zilei » O parte din Piața Progresul, vizată pentru demolare la 15 ani de la construire

O parte din Piața Progresul, vizată pentru demolare la 15 ani de la construire

O parte din Piața Progresul din Sectorul 4 este vizată pentru demolare, la doar 15 ani de la finalizarea construcției, potrivit unui proiect de hotărâre care urmează să intre la vot în Consiliul Local. În locul actualului imobil de pe Șoseaua Giurgiului nr. 94, autoritățile propun ridicarea unei noi clădiri cu destinația de unitate de învățământ.
O parte din Piața Progresul, vizată pentru demolare la 15 ani de la construire
Mediafax Foto / Andreea Alexandru
Mădălina Dinu
07 mai 2026, 10:54, Social

Pentru ca demolarea să poată fi realizată, Consiliul Local al Sectorului 4 trebuie să obțină acordul Consiliului General al Municipiului București privind trecerea imobilului din domeniul public în domeniul privat al municipiului, procedură obligatorie înainte de casare și demolare, notează Buletin de București.

În documentele tehnice anexate proiectului, experții susțin că structura actuală a clădirii nu permite o conversie eficientă într-o școală fără intervenții majore asupra structurii de rezistență.

„Pentru obținerea unei compartimentări raționale specifice funcțiunii de învățământ, ar fi necesară modificarea semnificativă a geometriei structurale, inclusiv translatarea axelor principale (în special a axului central longitudinal B), în vederea adaptării deschiderilor structurale la dimensiunile optime ale sălilor de clasă și ale spațiilor de circulație”, se arată în raportul tehnic atașat proiectului.

Același document, asumat de arhitectul-șef al Sectorului 4, indică faptul că o eventuală transformare ar presupune intervenții majore asupra elementelor de rezistență, inclusiv stâlpi, grinzi, planșee și fundații, lucrări considerate mai complexe decât o reconstrucție de la zero.

Clădirea, construită în 2011

Clădirea vizată, aflată pe Șoseaua Giurgiului nr. 94, face parte din Complexul Agroalimentar Progresul și a fost construită în 2011. Potrivit datelor din cartea funciară, imobilul are o suprafață construită la sol de 836 de metri pătrați și o suprafață desfășurată de 1.673 de metri pătrați, fiind realizat din structură mixtă de beton și metal.

În interiorul complexului funcționează în prezent mai multe spații comerciale și servicii, printre care o clinică medicală, o farmacie, un salon și case de pariuri.

Demersul actual vine după ce, în 2023, Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat deja schimbarea destinației imobilului din piață în spațiu de învățământ, decizie validată ulterior de Consiliul General al Municipiului București în aprilie 2025.

Un raport de expertiză tehnică din aprilie 2026 arată însă că varianta optimă pentru respectarea normativelor actuale privind unitățile de învățământ este demolarea completă a construcției existente și ridicarea uneia noi, adaptate cerințelor funcționale și de siguranță.

Dacă proiectul va fi aprobat, administrația locală va putea demara procedurile de demolare, iar finanțarea lucrărilor de desființare, avizare și reconstrucție ar urma să fie asigurată din bugetul Sectorului 4.

 

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan poate să-l desemneze din nou pe Ilie Bolojan ca premier, chiar dacă guvernul său a picat prin moțiune de cenzură
G4Media
Mesaj de alertă pentru nordul județului Tulcea. Populația, avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor drone
Gandul
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Cele mai scumpe cireșe din lume: au formă de inimă și iubitorii luxului ajung să plătească chiar și 300 de euro pentru o singură bucată
Libertatea
Un bărbat a supraviețuit 40 de ore fără să-i bată inima. Cazul miraculos care a surprins lumea medicală
CSID
De unde aduc românii cele mai multe mașini SH? Însă aproape 9 din 10 au daune în istoric
Promotor