O parte din Piața Progresul, vizată pentru demolare la 15 ani de la construire

Pentru ca demolarea să poată fi realizată, Consiliul Local al Sectorului 4 trebuie să obțină acordul Consiliului General al Municipiului București privind trecerea imobilului din domeniul public în domeniul privat al municipiului, procedură obligatorie înainte de casare și demolare, notează Buletin de București.

În documentele tehnice anexate proiectului, experții susțin că structura actuală a clădirii nu permite o conversie eficientă într-o școală fără intervenții majore asupra structurii de rezistență.

„Pentru obținerea unei compartimentări raționale specifice funcțiunii de învățământ, ar fi necesară modificarea semnificativă a geometriei structurale, inclusiv translatarea axelor principale (în special a axului central longitudinal B), în vederea adaptării deschiderilor structurale la dimensiunile optime ale sălilor de clasă și ale spațiilor de circulație”, se arată în raportul tehnic atașat proiectului.

Același document, asumat de arhitectul-șef al Sectorului 4, indică faptul că o eventuală transformare ar presupune intervenții majore asupra elementelor de rezistență, inclusiv stâlpi, grinzi, planșee și fundații, lucrări considerate mai complexe decât o reconstrucție de la zero.

Clădirea, construită în 2011

Clădirea vizată, aflată pe Șoseaua Giurgiului nr. 94, face parte din Complexul Agroalimentar Progresul și a fost construită în 2011. Potrivit datelor din cartea funciară, imobilul are o suprafață construită la sol de 836 de metri pătrați și o suprafață desfășurată de 1.673 de metri pătrați, fiind realizat din structură mixtă de beton și metal.

În interiorul complexului funcționează în prezent mai multe spații comerciale și servicii, printre care o clinică medicală, o farmacie, un salon și case de pariuri.

Demersul actual vine după ce, în 2023, Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat deja schimbarea destinației imobilului din piață în spațiu de învățământ, decizie validată ulterior de Consiliul General al Municipiului București în aprilie 2025.

Un raport de expertiză tehnică din aprilie 2026 arată însă că varianta optimă pentru respectarea normativelor actuale privind unitățile de învățământ este demolarea completă a construcției existente și ridicarea uneia noi, adaptate cerințelor funcționale și de siguranță.

Dacă proiectul va fi aprobat, administrația locală va putea demara procedurile de demolare, iar finanțarea lucrărilor de desființare, avizare și reconstrucție ar urma să fie asigurată din bugetul Sectorului 4.