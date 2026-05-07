Prima pagină » Știrile zilei » Groapa de gunoi de la Vidra, aproape plină. Ministerul Mediului: Situație critică

Groapa de gunoi de la Vidra, aproape plină. Ministerul Mediului: Situație critică

Groapa de gunoi de la Vidra, singurul depozit conform care deservește Capitala și județul Ilfov, se apropie de limita legală de capacitate, a anunțat Ministerul Mediului, care cere autorităților locale să înceapă procedurile pentru dezvoltarea de noi capacități de depozitare.
Groapa de gunoi de la Vidra, aproape plină. Ministerul Mediului: Situație critică
sursa foto: pixabay
Cosmin Pirv
07 mai 2026, 11:02, Social

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor atrage, joi, atenția asupra situației critice de la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Vidra, singurul depozit conform care deservește Municipiul București și județul Ilfov. Analizele tehnice și datele oficiale arată că depozitul se apropie rapid de pragul legal care obligă autoritățile locale să înceapă procedurile pentru dezvoltarea unei noi capacități de depozitare.

„Groapa de gunoi de la Vidra este unul dintre cele mai sensibile și controversate subiecte de mediu din România. Legea este foarte clară: atunci când un depozit ajunge la 75% din capacitatea proiectată, autoritățile locale trebuie să înceapă demersurile pentru deschiderea unui nou depozit. În momentul de față există o serie de neconcordanțe între datele și rapoartele puse la dispoziție de operator. Tocmai de aceea am solicitat Gărzii Naționale de Mediu realizarea unei expertize externe, independente, pentru a avea o imagine obiectivă și completă asupra gradului real de umplere al depozitului. Milioanele de bucureșteni și ilfoveni merită transparență, responsabilitate și respect față de lege”, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Neconcordanțe între date

Reprezentanții ministerului arată că, potrivit Gărzii Naționale de Mediu, gradul oficial de ocupare al depozitului Vidra este de 72,41% din capacitatea totală autorizată de 11,5 milioane m³. În fiecare zi, la Vidra ajung aproximativ 3.000 de tone de deșeuri municipale generate de București și Ilfov.

Datele tehnice analizate de Ministerul Mediului arată însă că situația operațională este mai complicată decât cea prezentată în raportările oficiale. Din cele opt celule ale depozitului, doar două mai pot primi deșeuri în 2026: celula C8, aflată în exploatare din 2025, și celula C6, încă în pregătire. Celulele C1–C5 sunt închise sau în curs de închidere, iar pe celula C7 activitatea de depozitare a fost sistată.

Legea prevede explicit obligația autorităților administrației publice locale de a începe procedurile pentru dezvoltarea unui nou depozit atunci când un depozit existent atinge pragul de 75% din capacitatea proiectată.

Expertiză independentă

„Absența unor decizii rapide poate genera efecte majore: blocaje operaționale în gestionarea deșeurilor municipale, costuri suplimentare pentru populație și autorități, presiuni suplimentare asupra infrastructurii existente și riscuri crescute în relația României cu Comisia Europeană, în contextul procedurilor de infringement deja deschise pe tema gestionării deșeurilor”, transmite Ministerul Mediului.

Astfel, ministerul a solicitat Gărzii Naționale de Mediu efectuarea unei analize suplimentare și a unei expertize externe independente privind gradul real de ocupare al depozitului Vidra. În funcție de concluziile acesteia, se vor clarifica și obligațiile autorităților locale.

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan poate să-l desemneze din nou pe Ilie Bolojan ca premier, chiar dacă guvernul său a picat prin moțiune de cenzură
G4Media
Mesaj de alertă pentru nordul județului Tulcea. Populația, avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor drone
Gandul
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Cele mai scumpe cireșe din lume: au formă de inimă și iubitorii luxului ajung să plătească chiar și 300 de euro pentru o singură bucată
Libertatea
Un bărbat a supraviețuit 40 de ore fără să-i bată inima. Cazul miraculos care a surprins lumea medicală
CSID
De unde aduc românii cele mai multe mașini SH? Însă aproape 9 din 10 au daune în istoric
Promotor