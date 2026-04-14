Care este poziția locuitorilor din cartierul de lângă Pădurea Băneasa după denunțarea unilaterală a contractului de utilizare a drumului forestier pentru traficul auto? Următorii pași

Federația Greenfield Băneasa condamnă ferm decizia Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva de denunțare unilaterală a contractului de peaj care permite accesul locuitorilor din cartierul rezidențial Greenfield prin drumul forestier din Pădurea Băneasa, considerând această măsură abuzivă, nejustificată și profund inechitabilă, potrivit comunicatului transmis marți redacției Mediafax.

Acesta este organizație civică înființată pentru a reprezenta interesele comunității Greenfield și care are ca obiectiv principal susținerea dezvoltării echilibrate a zonei, îmbunătățirea infrastructurii, protejarea spațiilor verzi și dialogul constant cu autoritățile publice.

Comunicatul vine după ce, la începutul lunii aprilie, Romsilva a notificat Federația cu privire la denunțarea unilaterală a contractului de peaj care permitea circulația auto pe drumul forestier din pădurea Băneasa. Acest drum era utilizat de locuitorii din cartierul Greenfield contra unei taxe plătite către Romsilva și fusese deschis circulației auto anul trecut, în lipsa alternativei rutiere directe promisă de dezvoltatorul imobiliar. Până atunci, aceștia erau nevoiți să folosească rute ocolitoare pentru a ajunge acasă.

„Un contract legal nu poate fi reziliat în baza unor presiuni externe sau percepții publice”

Conform comunicatului transmis, Federația Greenfield Băneasa este la curent cu notificarea transmisă de Romsilva și a formulat deja un răspuns ferm și argumentat, prin intermediul reprezentanților săi legali.

„Ca parte contractantă, Federația Greenfield reamintește că acest contract de peaj este încheiat cu Direcția Silvică Ilfov, iar notificarea a fost emisă de o entitate care nu are calitatea de parte contractuală în acest raport juridic. Federația Greenfield atrage atenția că un contract legal nu poate fi reziliat în baza unor presiuni externe sau percepții publice, ci exclusiv în condițiile și limitele prevăzute de lege și de clauzele contractuale asumate de părți”, arată sursa citată.

Totodată, Federația precizeaz că observă existența unui context mai larg de acțiuni și mesaje publice menite să creeze panică și să exercite presiuni asupra comunității. În acest sens, au fost deja inițiate demersuri legale împotriva persoanelor sau entităților care, în mod sistematic, promovează informații denigratoare sau atacuri la adresa comunității Greenfield.

„Am utilizat drumul de acces în mod legal, în baza unui contract ale cărui obligații au fost respectate integral. Considerăm că acest demers este abuziv și creează un precedent periculos în relația dintre cetățeni și instituțiile statului. Federația Greenfield transmite un mesaj clar către toți membrii comunității: accesul pe drumul forestier rămâne deschis, în baza contractului aflat în vigoare”, a declarat Cătălin Diaconescu, președintele Federației Greenfield Băneasa.

Potrivit oficialilor federașiei, decizia comunicată pe 2 aprilie creează o situație profund inechitabilă pentru comunitatea Greenfield, formată din peste 6.000 de cetățeni, care au acționat permanent în baza unui contract legal încheiat și executat cu bună-credință.

„De asemenea, contractul prevede accesul la trei segmente de drum forestier, două dintre ele, cele asfaltate, fiind deschise circulaței publice și folosite de toți bucureștenii (strada Padina). Dacă contractul va fi reziliat, fie acele drumuri vor fi închise iar acest lucru va crea blocaje în toată zona, fie se va crea o discriminare prin care doar locuitorii din cartierul Grenefield nu vor avea acces la acel drum, dintre toți bucureștenii”, potrivit comunicatului transmis.

Federația reiterează faptul că și-a îndeplinit integral toate obligațiile contractuale asumate, inclusiv plata taxelor de utilizare și respectarea strictă a condițiilor impuse pentru protejarea fondului forestier.

„Abordarea Federației Greenfield Băneasa a fost și rămâne una responsabilă și orientată spre dialog. Într-o primă etapă, demersurile au fost realizate pe cale amiabilă, însă, în măsura în care situația o va impune, Federația va continua să utilizeze toate mijloacele legale pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale comunității”, a arătat federația.

Aceasta a amintit că a încheiat în martie 2025 cu Direcția Silvică Ilfov un contract de peaj care reglementează utilizarea drumului forestier din Pădurea Băneasa ca rută de acces pentru locuitorii cartierului, în condiții legale și controlate, contract rezultat în urma unor negocieri îndelungate între autorități și reprezentanții comunității și care a asigurat un cadru organizat și conform legii pentru utilizarea drumului forestier.