Mașinile nu mai au voie în pădurea Băneasa: Romsilva închide drumul forestier pentru traficul auto

Drumul, utilizat de locuitorii din cartierul Greenfield contra unei taxe plătite către Romsilva, a fost deschis circulației auto anul trecut, în lipsa alternativei rutiere directe promisă de dezvoltatorul imobiliar. Până atunci, aceștia erau nevoiți să folosească rute ocolitoare pentru a ajunge acasă.

La începutul lunii aprilie, Romsilva a notificat deja Federația Greenfield – care reprezintă locuitorii din cartier – cu privire la denunțarea unilaterală a contractului de peaj care permitea circulația auto pe drumul forestier din pădurea Băneasa.

„RNP ROMSILVA vă notifică denunțarea unilaterală a contractului nr. 951/RC/03.03.2025, după expirarea unui termen de preaviz de 60 zile calendaristice”, se arată în documentul prezentat de România curată.

La finalul perioadei de preaviz, contractul încetează, iar regia precizează că va restitui taxele de peaj aferente perioadei contractuale rămase neexecutate.

Romsilva reclamă prejudicii de imagine

Romsilva susține că reacțiile generate de deschiderea drumului forestier pentru circulația mașinilor au creat un dezechilibru între beneficiile obținute de instituție și costurile de imagine suportate de aceasta.

„În încercarea de a justifica legalitatea contractului, precum și oportunitatea acestuia, raportat la eficienţa economică în beneficiul companiei și interesul social al comunităţii din cartierul Greenfield, s-a ajuns ca Romsilva să devină ţinta unor atacuri, calomnii, manifestări, tendenţioase proliferate pe toate canalele de comunicare publică, ceea ce a condus la crearea unor enorme prejudicii de imagine pentru Romsilva”, a transmis directorul general Jean Vișan.

Beneficii doar pentru Greenfield

„În timp ce beneficiul urmărit de dumneavoastră este satisfăcut integral, Romsilva înregistrează pierderi considerabile din deprecierea imaginii publice care depășesc cu mult beneficiul economic urmărit prin încheierea contractului”, au explicat reprezentanții companiei Federației Greenfield.

Potrivit Romsilva, „aceste circumstanțe nu au fost avute în vedere la momentul contractării și determină un dezechilibru semnificativ între prestațiile corelative”.

Un an de controverse

Contractul a fost semnat în luna martie 2025 de Direcția Silvică Ilfov, structură din cadrul Romsilva, cu reprezentanții unor asociații din zona Greenfield, care au cerut acces auto prin pădure în lipsa alternativei rutiere promise de dezvoltator.

Imediat după semnarea contractului, decizia de a deschide un drum prin pădurea Băneasa pentru circulația autovehiculelor a stârnit reacții puternice din partea societății civile, care a avertizat că traficul ar putea afecta pădurea și ar crește poluarea. În urma acestor reacții, deschiderea a fost amânată inițial, iar drumul a început să fie folosit de autoturismele locuitorilor din Greenfield abia în luna septembrie.

Ministerul Mediului: drum deschis abuziv

Un raport al Corpului de Control al Ministerului Mediului a indicat că deschiderea drumului a fost realizată abuziv, iar o parte a acestuia a fost construită ilegal, existând indicii privind posibile fapte penale. Potrivit sursei citate, raportul a fost transmis Parchetului pentru continuarea verificărilor.

În paralel, o petiție pentru protejarea pădurii Băneasa a adunat zeci de mii de semnături, iar organizațiile de mediu au cerut oprirea traficului auto și includerea zonei într-un regim de protecție.

După expirarea termenului de 60 de zile, drumul nu va mai putea fi folosit pentru traficul auto civil, revenind la statutul de drum forestier utilizat pentru activități specifice.

Un singur drum de acces către Greenfield

Cartierul Greenfield este dezvoltat de Impact Developer & Contractor, companie care a demarat proiectul în 2007. Ansamblul a fost construit în mai multe etape, pe parcursul a peste un deceniu, iar dezvoltarea continuă și în prezent, cu noi faze rezidențiale. Greenfield este cel mai mare proiect al companiei și unul dintre cele mai extinse ansambluri rezidențiale din nordul Bucureștiului. Cu toate acestea, accesul rutier către cartier s-a realizat în principal printr-un singur drum: Aleea Teișani, arteră din Sectorul 1 al Capitalei, aflată între Pădurea Băneasa și Pădurea Tunari.