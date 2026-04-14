Diana Buzoianu: Ministerul Mediului a obținut o victorie în primă instanță legată de drumul din pădurea Băneasa

Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Diana Nunuț
14 apr. 2026, 16:27, Politic

Ministerul Mediului a câștigat, în primă instanță, procesul privind raportul corpului de control privind drumul din pădurea Băneasa, raport care a fost contestat de Romsilva Ilfov.

„Astăzi Ministerul Mediului a câștigat în primă instanță procesul privind raportul corpului de control referitor la drumul din pădurea Băneasa, raport care a fost contestat de nimeni altcineva decât Romsilva Ilfov! Felicit echipa de juriști ai ministerului!”, a scris Diana Buzoianu într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Pe banii și timpul autorităților publice, domnul Răduță, directorul direcției silvice Romsilva Ilfov a încercat să explice că problema drumului din pădurea Băneasa a fost raportul corpului de control al Ministerului, nu contractul ilegal semnat de el. A pierdut pe fond”, a adăugat Buzoianu.

Ministra Mediului a subliniat, în mesajul său, faptul că directorii din direcţiile silvice pot fi demişi de Directorul General al Romsilva.

„Directorii din direcțiile silvice pot fi demiși de Directorul General al Romsilva. Crede cineva că vechiul-nou director general al Romsilva va demite directorii care vădit nu protejează pădurile?
Noi continuăm să muncim cu sens. Pădurile României merită o Romsilva reformată”, a conchis Diana Buzoianu.

