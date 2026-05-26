VIDEO | 100 de hectare exploatate ilegal în Olt. Diana Buzoianu anunță controale în tot județul și sancțiuni pentru cei care „nu au văzut nimic”

Peste 100 de hectare din județul Olt au fost exploatate ilegal pentru extracția de agregate minerale, unele lucrări fiind realizate fără autorizații și avize. Două companii au fost deja sancționate, iar ministrul Mediului a anunțat marți controale în tot județul și dosare penale pentru cei vinovați.
Maria Miron
26 mai 2026, 12:37, Social
„Ce zic cei responsabili să oprească asta? Că nu au văzut nimic”, spune ministrul Mediului, Diana Buzoianu, după verificările făcute în județul Olt. Ministrul vorbește despre „un nivel uriaș al corupției și al complicității” și susține că activitățile ilegale, care „se văd din satelit”, au fost ignorate ani la rând de autoritățile locale.

Sancțiuni și dosare penale

Potrivit Dianei Buzoianu, firmele implicate au fost deja sancționate, li s-a interzis să mai desfășoare activități de extracție, iar autoritățile pregătesc sesizări penale. Verificările continuă inclusiv în cazul instituțiilor care ar fi trebuit să intervină.

„Cele două companii au fost deja sancționate, iar demersurile noastre continuă. Cei care trebuiau să facă verificări, să dispună încetarea lucrărilor și nu au făcut-o vor fi, la rândul lor, trași la răspundere. Legea trebuie să fie mai puternică decât orice rețea de interese”, a transmis ministrul.

„Firmelor li s-a interzis să mai desfășoare lucrări de extracțiere de agregate. Vor fi dosare penale deschise la sesizările autorităților din partea ABA Jiu de această dată, iar cei care sunt vinovați vor plăti”, a afirmat ministrul.

Ministerul extinde controalele

Diana Buzoianu a precizat că a cerut controale la toate exploatările de agregate minerale din județul Olt și verificarea modului în care au fost respectate autorizațiile și avizele de mediu.

„La Mineralport au fost identificate 75 de hectare exploatate fără niciun fel de autorizație. Este o ilegalitate care se vede din satelit. Și cu toate acestea n-a fost nici măcar o singură dată verificată”, a spus ministrul, referindu-se la una dintre firmele verificate în cazul exploatărilor ilegale din Olt.

În cazul unei alte companii de acest fel, Pond Star, ministrul susține că autoritățile au identificat exploatări ilegale pe 27 de hectare.

„Aici, la Pond Star, vorbim despre 27 de hectare. Practic au fost făcute lucrări de extragere de agregate fără niciun fel de autorizație, fără niciun fel de aviz”, a declarat Diana Buzoianu.

Complicități la nivel local

Potrivit ministrului Mediului, cazul exploatărilor ilegale din Olt arată existența unor complicități și înțelegeri la nivel local.

„Suntem la Olt, în spatele meu este una dintre cele mai mari balastiere ilegale din țară. Directorul Direcției de Gospodărire a Apelor Jiu este un om care a avut de-a lungul anilor prin familia lui fix una dintre cele mai profitabile și înfloritoare firme de construcții”, a afirmat Buzoianu. (video)

„Da, exact în județul în care domnul director Barbu nu a văzut în ultimii ani de zile toată această balastieră ilegală, în exact acest județ, domnul Barbu, de undeva, face rost pentru firma din familia dumnealui exact de balastul de care are nevoie ca să construiască și să aibă, nu-i așa, o firmă care este profitabilă în fiecare an”, a spus ministrul.

„Aici au fost niște grupuri de interese care au crezut că aceste infracțiuni vor rămâne nevăzute atâta timp cât oamenii de la nivel local se înțeleg între ei. Și asta nu mai merge”, spune Diana Buzoianu.

Ministerul vrea confiscarea utilajelor

Ministerul Mediului pregătește modificări legislative pentru înăsprirea sancțiunilor. „Vom propune un pachet de modificări legislative, inclusiv pentru a putea confisca utilajele folosite în exploatările ilegale”, a declarat ministrul.

