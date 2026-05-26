Prima pagină » Știri externe » Tragedie în Belgia după ce un tren a lovit un microbuz școlar. Mai multe victime, copii transportați de urgență la spital

Un grav accident feroviar produs marți dimineață în Belgia a provocat panică și mobilizare masivă a echipajelor de intervenție după ce un tren a lovit un microbuz școlar care transporta copii, transmite Euronews.
Victor Dan Stephanovici
26 mai 2026, 12:52, Știri externe
Accidentul s-a produs în localitatea Buggenhout, în regiunea flamandă din nordul țării, iar autoritățile belgiene au confirmat existența mai multor victime, arată Euronews.

Impactul a fost „extrem de violent”

Potrivit operatorului feroviar belgian Infrabel, coliziunea a avut loc la o trecere la nivel cu calea ferată în jurul orei 08:08. Microbuzul transporta șapte copii și doi adulți, dintre care unul era șoferul, iar celălalt supraveghetor al elevilor. „Impactul a fost extrem de violent”, a declarat purtătorul de cuvânt al Infrabel, Frédéric Sacre. Autoritățile nu au comunicat încă bilanțul oficial al victimelor, însă surse citate de Reuters și presa belgiană vorbesc despre mai multe persoane decedate.

Accident feroviar în Belgia. Sursa foto: X

Camerele arată că barierele erau coborâte

Primele informații din anchetă ridică întrebări importante despre modul în care s-a produs accidentul. Reprezentanții Infrabel spun că imaginile de supraveghere arată că barierele trecerii la nivel erau coborâte, iar semnalele luminoase erau roșii în momentul în care microbuzul a ajuns pe șine. „Nu știm cum a fost posibil acest accident. Poliția și procurorii vor trebui să stabilească exact ce s-a întâmplat”, a declarat Thomas Baeken, reprezentant al operatorului feroviar. Potrivit oficialilor, trenul se apropia deja de următoarea stație și frâna în momentul impactului, însă mecanicul nu a mai putut evita coliziunea, chiar după activarea frânei de urgență.

Ministrul belgian de Interne: „O tragedie”

Ministrul belgian de Interne, Bernard Quintin, a reacționat rapid după accident. „Cu mare tristețe am aflat despre tragicul accident din Buggenhout, unde un autobuz școlar a fost lovit de un tren. Gândurile mele se îndreaptă către victime și familiile lor”, a scris oficialul pe rețeaua X. Zona a fost izolată complet, iar numeroase ambulanțe și echipaje de salvare au intervenit la fața locului.

Accidentul readuce în memoria belgienilor alte tragedii majore care au implicat transportul copiilor. Una dintre cele mai grave a avut loc în 2012, când 28 de persoane, majoritatea copii belgieni, au murit într-un accident de autocar produs într-un tunel din Elveția. Autoritățile belgiene au deschis acum o anchetă penală pentru a stabili responsabilitatea în cazul tragediei de la Buggenhout.

