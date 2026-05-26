Haos la un festival celebru din Australia: zeci de drone au căzut din cer în timpul unui show urmărit de mii de oameni

Incidentul s-a produs luni seară deasupra zonei Darling Harbour din Sydney, unde mii de oameni veniseră să urmărească unul dintre cele mai populare show-uri ale festivalului, scrie Euronews.

Aproape 90 de drone au căzut în timpul spectacolului

Imaginile filmate de spectatori și distribuite rapid pe rețelele sociale arată mai multe drone care încep să se comporte haotic în aer înainte să se prăbușească una după alta în apele din Cockle Bay. „Așa trebuia să se întâmple?”, întreabă o persoană într-un videoclip devenit viral. „Nu cred”, răspunde altcineva. Compania SkyMagic, responsabilă pentru spectacol, a anunțat că problema a fost provocată de o schimbare a frecvenței radio folosite pentru controlul dronelor. Potrivit organizatorilor, 89 de drone au căzut în apă în timpul incidentului.

Festivalul a anulat următoarele show-uri

După incident, organizatorii festivalului au decis să anuleze toate spectacolele cu drone programate pentru marți și miercuri. Într-un comunicat oficial, reprezentanții festivalului au invocat „dificultăți tehnice neprevăzute” și și-au cerut scuze spectatorilor. Autoritățile au precizat că nimeni nu a fost rănit și că toate dronele au căzut într-o zonă de siguranță stabilită anterior.

Festivalul Vivid Sydney atrage milioane de vizitatori

Vivid Sydney este unul dintre cele mai mari evenimente de lumină și tehnologie din lume și atrage anual milioane de vizitatori. Festivalul transformă centrul orașului Sydney într-un uriaș spectacol vizual cu instalații luminoase, proiecții pe clădiri, artificii și show-uri cu drone. În ultimii ani, spectacolele cu drone au devenit una dintre principalele atracții ale marilor festivaluri internaționale, fiind considerate o alternativă mai modernă și mai ecologică la focurile de artificii.

Prăbușirea simultană a zeci de drone readuce însă în discuție problemele de siguranță ale acestor spectacole tehnologice. Experții avertizează că show-urile cu sute de drone sincronizate depind complet de sisteme GPS și de comunicații radio extrem de sensibile la interferențe sau erori software.