Letonia ar putea avea un nou guvern învestit chiar săptămâna aceasta, pe fondul crizei poltiice cauzate de incidentele cu drone

Andris Kulbergs, lider al opoziție, a fost desemnat de președintele Edgars Rinkēvičs să formeze un nou guvern pe fondul crizei provocate de incidentele cu drone, notează Reuters.

„Am ajuns acum la un plan. Modul în care am ajuns la această soluție, o împărțire între patru parteneri, a fost simplu. A trebuit să procedăm pe baza celor mai simple principii posibile, patru parteneri, condiții egale și pur și simplu să mergem mai departe de acolo”, a anunțat luni Kulbergs după ce a precizat că alcătuit un guvern de coaliție format din patru formațiuni.

Premierul Evika Siliņa și-a dat demisia în contextul tensiunilor din coaliție, generate de incursiunile unor drone străine în spațiul aerian al Letoniei. Prăbușirea guvernului de la Riga s-a întâmplat cu cinci luni înainte de organizarea alegerilor parlamentare.

Pe fondul incidentelor cu drone înregistrate în Statele Baltice, este de așteptat ca securitate națională să fie un punct central al planului de guvernare al lui Kulbergs.

Președintele Rinkēvičs a anunțat că votul în parlament pentru învestirea guvernului ar putea avea loc chiar în cursul acestei săptămâni.