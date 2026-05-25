Alertă maximă în Lituania: scurgere de date a peste 600.000 de înregistrări din registrele naționale

Autoritățile lituaniene sunt în alertă maximă, în urma unei scurgeri masive de date care implică peste 600.000 de intrări din registrele naționale, potrivit AP.

Se suspectează că o țară străină ar fi pus la cale scurgerea de date, mai arată sursa.

Parchetul general al Lituaniei a anunțat, vineri, că scurgerea de informații provenea în principal din registrele de proprietăți imobiliare și persoane juridice. Acestea puteau fi accesate prin utilizarea credențialelor de autentificare ale instituțiilor, pentru a primi datele.

Demisia Șefului Centrului Registrelor

Șeful Centrului Registrelor din cadrul Întreprinderilor de Stat, Adrijus Jusas, a demisionat, luni, în urma scurgerii de informații.

Procurorii au declarat că autoritățile din Lituania au implementat imediat măsuri suplimentare de securitate cibernetică. Ele vizau inclusiv blocarea conturilor utilizatorilor suspecți de date și restricționarea accesului cu obligativitatea actualizării acreditărilor.

Parchetul a declarat că o țară străină este suspectată, deși autoritățile nu au specificat care este aceasta.

Țara este o țintă principală de atacuri hibride

Lituania este una dintre principalele ținte ale războiului hibrid al Rusiei împotriva Europei. Acesta include sabotaj, atacuri incendiare și acte de vandalism, precum și operațiuni de influență, potrivit aceleiași surse.

Politicianul opoziției, Laurynas Kasčiūnas, a transmis duminică mesajul că furtul de date este suspectat a fi o operațiune a serviciilor secrete rusești. Însă, nu a oferit nicio dovadă în acest sens.

Politicianul a avertizat că este posibil să fi fost accesate adrese ale unor ofițeri de informații, personal militar, diplomați sau politicien. Accesarea adreselor ar putea permite spionarea sau exercitarea de presiuni asupra țintelor.