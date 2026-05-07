Serviciile secrete occidentale avertizează: Rusia își intensifică tentativele de asasinat în Europa

Trei oficiali din serviciile de informații occidentale au declarat pentru Associated Press că Moscova folosește tot mai des rețele de intermediari, grupări criminale și persoane recrutate local pentru a organiza operațiuni de supraveghere și atacuri pe teritoriul european. „Această campanie nu este accidentală. Există autorizare politică”, a declarat un oficial european din domeniul informațiilor, sub protecția anonimatului.

Activiști ruși, sub protecția poliției

Unul dintre cei vizați este activistul rus Vladimir Osechkin, stabilit în Franța. Acesta trăiește sub protecția poliției din 2022, după ce autoritățile franceze au concluzionat că există un risc real de asasinat. Potrivit unor documente judiciare consultate de AP, mai mulți cetățeni ruși ar fi supravegheat în 2025 locuința lui Osechkin din sud-vestul Franței, filmând și fotografiind zona timp de mai multe ore. Activistul afirmă că amenințările s-au intensificat după ce a început să investigheze presupuse crime de război comise de Rusia în Ucraina și să ajute dezertori ruși să fugă din țară. „Dacă nu ar fi fost autoritățile franceze, probabil aș fi fost deja ucis”, a spus acesta.

Comploturi dejucate în mai multe state europene

În ultimii doi ani, autoritățile europene au anunțat mai multe comploturi atribuite Moscovei. În Lituania, procurorii au destructurat două planuri de asasinat: unul împotriva activistului Valdas Bartkevičius și altul împotriva lui Ruslan Gabbasov. Acesta din urmă este un activist care promovează independența regiunii ruse Bashkortostan. Gabbasov a declarat că poliția lituaniană a descoperit un dispozitiv de urmărire ascuns în mașina sa și că ulterior un suspect înarmat a fost arestat în apropierea locuinței sale. Autoritățile i-ar fi propus să își schimbe identitatea și să dispară complet din spațiul public, însă activistul a refuzat. „Asta își doresc ei: să dispar și să tac”, a spus acesta.

Și Germania a anunțat că a dejucat două comploturi separate. Unul împotriva unui producător german de armament care furnizează arme Ucrainei și altul împotriva unui oficial militar ucrainean. În Polonia, un bărbat a fost arestat într-un dosar legat de un presupus plan de asasinare a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Rusia folosește intermediari și rețele criminale

Potrivit anchetatorilor europeni, Moscova utilizează tot mai frecvent persoane recrutate local sau grupări cu legături în criminalitatea organizată pentru astfel de operațiuni. Procurorii lituanieni susțin că unele persoane implicate în comploturile recente aveau conexiuni directe cu serviciile militare de informații ale Rusiei și cu rețele criminale. Fostul șef al unității antiteroriste din cadrul poliției londoneze, Dominic Murphy, afirmă că schimbarea tacticii a venit după scandalul otrăvirii fostului spion rus Serghei Skripal în Marea Britanie, în 2018. După acel atac, statele occidentale au expulzat sute de diplomați ruși suspectați că lucrau pentru serviciile secrete. Acest lucru a făcut mai dificilă operarea directă a agenților Moscovei în Europa.

„Nimeni nu este complet în siguranță”

Oficialii occidentali cred că tentativele de asasinat au și un rol psihologic: intimidarea opozanților Kremlinului și consumarea resurselor serviciilor europene de securitate. Ei invocă și cazul lui Maksim Kuzminov, pilotul rus care a dezertat în Ucraina și care a fost ucis ulterior în Spania, într-un caz în care principalii suspecți sunt considerați agenți ruși. „Chiar dacă o operațiune este dejucată o dată, trebuie să fii pregătit pentru următoarea”, a declarat unul dintre oficialii citați de AP. Potrivit acestuia, persoanele aflate pe lista Moscovei „nu vor fi niciodată complet în siguranță” în Europa.