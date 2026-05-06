Zelenski: Rusia exploatează resursele din teritoriile ocupate ale Ucrainei

Rusia pregătește exploatarea accelerată a resurselor minerale din teritoriile ocupate din sudul Ucrainei și continuă confiscarea producției agricole, susține președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Maria Miron
06 mai 2026, 17:27, Știri externe

Zelenski a transmis miercuri că serviciile ucrainene de informații au obținut documente care arată planurile Moscovei pentru exploatarea teritoriilor ocupate, într-un mod similar celui aplicat anterior în regiunile ocupate din Donbas.

Minerale extrase din Ucraina

Potrivit liderului ucrainean, Rusia intenționează să desfășoare explorări geologice și să extragă rapid materii prime din cel puțin 18 zăcăminte. Printre resursele vizate se numără titanul, litiul, tantalul, niobiul, zirconul, molibdenul și grafitul.

„Avem documente clare care arată planurile rușilor de a exploata teritoriile noastre aflate temporar sub ocupație”, a scris Zelenski pe platforma X, referindu-se la informațiile ce i-au fost prezentate de șeful Direcției de Informații a Apărării din Ucraina, Oleh Ivașcenko.

Zelenski: Rusia vrea și cerealele

Președintele ucrainean susține că autoritățile ruse pregătesc și confiscarea recoltei din zonele ocupate. „Ocupanții pregătesc, de asemenea, noi măsuri pentru confiscarea și exportul recoltei de cereale din acest an. Ne pregătim să contracarăm aceste acțiuni”, a scris Zelenski.

„Faliment de facto”

Liderul de la Kiev susține și că Rusia resimte tot mai puternic efectele sancțiunilor și ale loviturilor ucrainene asupra infrastructurii economice și logistice.

Potrivit evaluărilor prezentate de Zelenski, pierderile directe și încetinirea producției și exporturilor afectează în special bugetele regionale ale Federației Ruse. „Falimentul de facto al unei părți semnificative a bugetelor regionale ale Rusiei nu mai poate fi ascuns”, spune președintele Ucrainei.

Pregătiți pentru pace, dar și pentru atacuri

Totodată, Zelenski susține că Ucraina este pregătită pentru „o diplomație reală” și că propunerile Kievului rămân „pe masă”.

În același timp, Zelenski a transmis că Ucraina vede „oportunități suplimentare” pentru atacuri cu rază lungă de acțiune, după ce Rusia a mutat în ultimele săptămâni sisteme de apărare antiaeriană din regiuni ale țării pentru a consolida protecția Moscovei, lăsând mai puțin protejate alte zone.

Potrivit liderului ucrainean, noile „inele” de apărare aeriană construite în jurul capitalei ruse arată că autoritățile de la Moscova sunt „mai preocupate de parada de la Moscova decât de restul Rusiei” și nu se pregătesc pentru o încetare a focului.

