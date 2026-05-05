Rafinăria Kirishi din Rusia și-a oprit activitatea după un atac cu drone. Mai multe instalații au fost avariate

Rafinăria Kirishinefteorgsintez (Kirishi), una dintre cele mai mari unități de procesare a petrolului din Rusia, și-a suspendat operațiunile marți, în urma unor atacuri cu drone atribuite Ucrainei, potrivit unor surse din industrie citate de Reuters.
Sursa foto: X
Andrei Rachieru
05 mai 2026, 17:12, Știri externe

Sursele, care au vorbit sub protecția anonimatului din cauza sensibilității situației, au declarat că trei dintre cele patru unități de distilare a țițeiului (CDU) au fost avariate, iar atacul a provocat și un incendiu la nivelul instalației. De asemenea, mai multe unități secundare ar fi fost afectate.

Compania Surgutneftegaz, care controlează rafinăria, nu a oferit deocamdată un punct de vedere oficial.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a confirmat că marți dimineață a izbucnit un incendiu într-o zonă industrială din Kirishi, fără a oferi detalii suplimentare privind amploarea pagubelor.

Potrivit surselor citate, este dificil de estimat durata reparațiilor necesare pentru repunerea în funcțiune a instalațiilor afectate.

Rafinăria Kirishi are o capacitate de aproximativ 20 de milioane de tone pe an (circa 400.000 de barili pe zi) și a procesat în ultimii ani în jur de 18 milioane de tone anual, reprezentând aproximativ 7% din volumul total de rafinare al Rusiei. Unitățile au mai fost vizate de atacuri cu drone în cursul acestui an, inclusiv un incident major în luna mai.

