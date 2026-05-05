Rafinăria Kirishi din Rusia și-a oprit activitatea după un atac cu drone. Mai multe instalații au fost avariate

Sursele, care au vorbit sub protecția anonimatului din cauza sensibilității situației, au declarat că trei dintre cele patru unități de distilare a țițeiului (CDU) au fost avariate, iar atacul a provocat și un incendiu la nivelul instalației. De asemenea, mai multe unități secundare ar fi fost afectate.

Compania Surgutneftegaz, care controlează rafinăria, nu a oferit deocamdată un punct de vedere oficial.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a confirmat că marți dimineață a izbucnit un incendiu într-o zonă industrială din Kirishi, fără a oferi detalii suplimentare privind amploarea pagubelor.

Potrivit surselor citate, este dificil de estimat durata reparațiilor necesare pentru repunerea în funcțiune a instalațiilor afectate.

Rafinăria Kirishi are o capacitate de aproximativ 20 de milioane de tone pe an (circa 400.000 de barili pe zi) și a procesat în ultimii ani în jur de 18 milioane de tone anual, reprezentând aproximativ 7% din volumul total de rafinare al Rusiei. Unitățile au mai fost vizate de atacuri cu drone în cursul acestui an, inclusiv un incident major în luna mai.