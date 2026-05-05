Uniunea Europeană lansează o alianță cu Ucraina pentru drone

Această alianță își propune să reunească producători, inovatori și utilizatori din Uniunea Europeană și Ucraina, cu scopul de a „contribui la eforturile europene în curs de desfășurare pentru a construi o capacitate cuprinzătoare în domeniul dronelor și al combaterii acestora”, a declarat Comisia într-un comunicat de presă, potrivit Le Figaro.

Alianța va fi deschisă și statelor membre ale Spațiului Economic European, cum ar fi Norvegia, Elveția și Islanda.

În acest scop, Comisia Europeană solicită companiilor cu experiență dovedită în producția de drone și sisteme anti-drone să își prezinte propunerile până la 25 mai. Confruntate cu amenințarea rusească și cu perspectiva retragerii americane din Europa, țările UE încearcă să își consolideze apărarea, inclusiv prin dezvoltarea producției de drone – arme care au devenit esențiale, combinând un cost relativ scăzut cu o eficacitate crescândă.

Uniunea Europeană dorește să utilizeze expertiza Ucrainei în domeniu

Kievul a dobândit o expertiză recunoscută pe scară largă în acest domeniu, pe care UE dorește să o utilizeze pentru a-și consolida propriile capacități. Lansarea acestei alianțe a dronelor va fi coordonată cu statele membre ale UE, dintre care unele, precum Germania, au semnat deja acorduri cu Ucraina în acest domeniu.

Cancelarul german Friedrich Merz și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au lansat la mijlocul lunii aprilie un parteneriat strategic bazat pe cooperare militară, în special pe drone. Zelenski a anunțat la acea vreme că cele două țări lucrau și la un acord bilateral privind dronele.