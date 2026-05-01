Prima pagină » Social » Alertă aeriană în nordul județului Tulcea după un atac cu drone în proximitatea graniței cu România. A fost emis mesaj RO-Alert / Două apeluri la 112

Alertă aeriană în nordul județului Tulcea după un atac cu drone în proximitatea graniței cu România. A fost emis mesaj RO-Alert / Două apeluri la 112

În dimineața zilei de vineri, 1 mai, Federația Rusă a atacat obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România.
Alertă aeriană în nordul județului Tulcea după un atac cu drone în proximitatea graniței cu România. A fost emis mesaj RO-Alert / Două apeluri la 112
Sursa foto: ro-alert.ro
Andrei Rachieru
01 mai 2026, 07:20, Social

UPDATE

În urma mesajului RO-Alert emis în cursul nopții, la ora 03:36, pentru zona de nord a județului Tulcea, autoritățile au înregistrat două apeluri la numărul unic de urgență 112, prin care cetățenii au solicitat informații suplimentare privind situația semnalată.

Știrea inițială:

Ca urmare a detectării unui grup de 9 drone ce se îndrepta către spațiul aerian al Ucrainei, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din Nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 03.36, mesaj RO-Alert.

Sistemele de supraveghere nu au depistat semnale radar în spațiul aerian național.

Au fost raportate explozii pe malul ucrainean al Dunării, în zonele Izmail si Kilia.

Alerta aeriană a încetat la ora 4.03.

MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor