Aproape 1.600 de intervenții în 24 de ore: pompierii au acționat „la foc continuu” în toată țara

Potrivit datelor oficiale, echipajele de stingere au acționat pentru lichidarea a 90 de incendii, reușind să limiteze extinderea flăcărilor și să reducă pagubele materiale. În paralel, echipajele SMURD au gestionat aproape 1.300 de solicitări pentru acordarea primului ajutor calificat, intervenind în sprijinul persoanelor aflate în dificultate. Pe lângă aceste misiuni, pompierii au desfășurat alte 198 de intervenții pentru protecția comunităților și a bunurilor, acoperind o gamă variată de situații de urgență.

Accidente, intervenții de descarcerare și alerte RO-ALERT pentru animale sălbatice

Un capitol distinct l-au reprezentat accidentele rutiere grave. În patru astfel de cazuri, echipajele de descarcerare au intervenit pentru extragerea victimelor din vehiculele avariate, în condiții dificile. Aceste intervenții au necesitat mobilizare rapidă și coordonare, pentru salvarea persoanelor implicate. Pe parcursul zilei, autoritățile au transmis șase mesaje prin sistemul RO-ALERT, avertizând populația asupra prezenței animalelor sălbatice în localități din județele Argeș, Covasna și Harghita. Măsura a avut ca scop prevenirea incidentelor și informarea rapidă a cetățenilor din zonele vizate.

Riscuri crescute din cauza temperaturilor scăzute

Autoritățile atrag atenția că, pe fondul temperaturilor scăzute din timpul nopții, riscul producerii incendiilor la locuințe rămâne ridicat. Populația este sfătuită să evite utilizarea instalațiilor electrice defecte sau improvizate, să nu suprasolicite rețeaua electrică și să acorde atenție sistemelor de încălzire. De asemenea, instalarea detectoarelor de incendiu și gaz este recomandată pentru creșterea nivelului de siguranță. Reprezentanții autorităților subliniază că neglijența sau ignorarea regulilor de siguranță pot duce la pagube importante sau chiar la pierderi de vieți omenești. Pentru informare suplimentară, cetățenii pot accesa platforma fiipregatit.ro sau pot descărca aplicația mobilă DSU, unde sunt disponibile ghiduri și recomandări pentru gestionarea situațiilor de urgență.