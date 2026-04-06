Mii de intervenții ale pompierilor în weekendul de Florii: sute de incendii și aproape 4.000 de persoane asistate

În perioada de Florii, echipele de intervenție din România au avut o activitate intensă, cu mii de misiuni desfășurate în doar trei zile. Pompierii militari au acționat la nivel național pentru gestionarea a aproximativ 4.600 de situații de urgență.

Pe parcursul zilelor de vineri, sâmbătă și duminică, echipajele SMURD au desfășurat 3.888 de intervenții. Dintre acestea, 3.872 au fost pentru acordarea primului ajutor, iar 16 au vizat descarcerarea victimelor implicate în accidente rutiere. În urma acestor misiuni, aproape 3.900 de persoane au primit asistență medicală.

În paralel, pompierii au intervenit pentru stingerea a 181 de incendii produse în diferite zone ale țării, acțiunile lor contribuind la limitarea extinderii flăcărilor și la prevenirea altor situații de risc.

Totodată, autoritățile au gestionat 531 de misiuni pentru protejarea comunităților.

Acestea au inclus salvarea persoanelor și animalelor din medii ostile vieții, gestionarea unor incidente din domeniul CBRN, dar și alte situații care puteau pune în pericol viața sau bunurile cetățenilor.

Datorită intervențiilor rapide ale echipajelor operative, 12 persoane aflate în situații critice au fost salvate în această perioadă.

În ceea ce privește informarea populației, în ultimele trei zile au fost transmise 13 mesaje prin sistemul RO-ALERT. Cele mai multe au semnalat prezența unor animale periculoase în localități din județele Argeș, Buzău, Covasna, Neamț și Vâlcea.

Autoritățile anunță că adoptarea unui comportament preventiv poate contribui la salvarea de vieți și la protejarea bunurilor, iar pentru informații utile recomandă consultarea platformelor oficiale dedicate situațiilor de urgență.