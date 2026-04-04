Ce trebuie să știe cetățenii de Paște, dar și de Florii? Recomandări ale pompierilor

Potrivit IGSU, autoritățile vor monitoriza situația în teren și vor interveni în cazul urgențelor.

„În acest sfârșit de săptămână, peste 5.000 de pompieri vor fi zilnic la datorie, pregătiți să intervină cu aproape 4.000 de mijloace tehnice pentru acordarea asistenței medicale de urgență, stingerea incendiilor și salvarea persoanelor din medii ostile vieții”, se arată în comunicatul transmis de IGSU.

Potrivit autorităților, 500 de ambulanțe SMURD vor răspunde urgențelor medicale. 320 dintre acestea au și pompieri paramedici, 44 dintre acestea sunt sunt unități de terapie intensivă mobilă, dintre care 11 specializate în tratamentul nou-născuților.

Au fost puse la dispoziție și 71 de autospeciale pentru transportul personalului și al victimelor multiple, precum și 114 autospeciale pentru descarcerare.

În această perioadă, pompierii vor desfășura controale în lăcașele de cult în sunt așteptați credincioși în număr mare, precum și la spațiile de cazare din mănăstiri.

Pompierii au mai precizat că vor desfășura controale și în cadrul unităților turistice sau la obiectivele care desfășoară activități economice în zonele turistice.

„În timpul verificărilor, inspectorii de prevenire vor urmări respectarea măsurilor de securitate la incendiu, precum dotarea cu stingătoare, menținerea liberă a căilor de evacuare, exploatarea în condiții de siguranță a instalațiilor electrice și asigurarea accesului autospecialelor de intervenție la construcții și hidranți”, informează IGSU.

Controalele pompierilor s-au lăsat cu amenzi de pste 15 milioane de lei

Pompierii au desfășurat, în luna martie, controale pentru respectarea măsurilor de siguranță în toată țara, dar și din Capitală, verificând peste 3.150 de firme din toate domeniile de activitate. Pentru neregulile găsite, pompierii au dat amenzi de peste 15 milioane de lei, dar și 10.000 de avertismente.

Un număr de șase obiective din București, dar și din Harghita, Cluj, Caraș-Severin, Dâmbovița și Brașov s-au ales cu activitatea oprită din cauza încălcărilor grave ale cerințelor de securitate pentru incendiu.

Ce trebuie să știe cetățenii?

Pompierii au făcut recomandări pentru cetățeni. Aceștia le-au recomandat credincioșilor să fie prudenți atunci când folosesc candele sau lumânări aprinse, să evite să urce în mașină cu lumânările aprinse și să nu parcheze în zonele care pot bloca accesul utilajelor de pompieri în apropierea bisericilor sau a mănăstirilor.

Credincioșii care se întorc acasă cu lumânări aprinse trebuie să le amplaseze în suporturi care nu pot lua foc, la distanță de materiale combustibile, și nu trebuie lăsate să ardă nesupravegheate sau la îndemâna copiilor.

„Pentru siguranța dumneavoastră și a celor dragi, manifestați un comportament preventiv și consultați recomandările disponibile pe platforma națională de pregătire în situații de urgență fiipregatit.ro, precum și în aplicația pentru mobil DSU, disponibilă gratuit”, atenționează pompierii IGSU.