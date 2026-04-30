1 Mai pe litoral: 200 de pompieri și 120 de jandarmi zilnic, pentru siguranța turiștilor de la Marea Neagră

Autoritățile din județul Constanța au mobilizat sute de oameni pentru minivacanța de 1 Mai, anticipând un aflux mare de turiști pe litoralul Mării Negre.

Zilnic, aproximativ 200 de pompieri din cadrul ISU „Dobrogea” și 120 de jandarmi din Gruparea de Jandarmi Mobilă Constanța vor fi de gardă în perioada 30 aprilie – 4 mai.

Pompieri în cinci puncte pe litoral

Ca măsură suplimentară față de anii trecuți, ISU Dobrogea a înființat cinci puncte temporare de lucru în localitățile Agigea, Ciocârlia, Mamaia, Valu lui Traian și Vama Veche, fiecare dotat cu câte un echipaj de stingere, pentru a reduce timpii de răspuns în cazul unor urgențe.

În paralel, pompierii desfășoară controale preventive la unitățile turistice și amenajările temporare cu aflență mare de public, verificând dotarea cu stingătoare, libertatea căilor de evacuare și siguranța instalațiilor electrice.

Cu ocazia zilei de 1 Mai, când majoritatea românilor aleg grătarul în aer liber, pompierii reamintesc câteva reguli esențiale: focul deschis este interzis în locuri cu risc de incendiu și pe timp de vânt; în locul în care se face grătarul trebuie să existe un stingător sau o găleată cu apă; focul trebuie stins înainte de plecare; iar copiii trebuie supravegheați permanent pentru a preveni jocul cu focul.

Jandarmi în stațiuni, la meciuri și la frontieră

Jandarmii Grupării Mobile Constanța vor fi prezenți în stațiunile Mamaia, Costinești și Vama Veche – 2 Mai, în zonele de promenadă și în proximitatea zonelor de agrement.

De asemenea, vor asigura ordinea publică la două meciuri de fotbal: Farul Constanța – FC Botoșani, pe 2 mai, pe stadionul Academiei „Gheorghe Hagi” din Ovidiu, și AFC Unirea 04 Slobozia – AFC Hermannstadt, pe 4 mai, la Slobozia.

O misiune aparte revine efectivelor care vor acționa la frontiera internă cu Bulgaria, alături de Garda de Coastă, pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale – în contextul aderării recente a României la spațiul Schengen.

Reguli pentru picnic

Jandarmeria Mobilă „Tomis” reamintește și prevederile legale privind activitățile de picnic: parcarea se face doar în locuri amenajate, focul se aprinde doar în locuri special destinate și se supraveghează permanent, deșeurile se aruncă doar în locurile indicate, iar locul trebuie lăsat curat la plecare.