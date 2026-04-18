Minivacanța de 1 Mai 2026: Weekend prelungit pentru români, câte zile libere sunt în total

Anul acesta, ziua de 1 Mai pică vineri, ceea ce înseamnă un weekend prelungit pentru angajați, în timp ce elevii vor avea liber doar o zi.
Nițu Maria
18 apr. 2026, 07:46, Social

Minivacanța de 1 Mai 2026 oferă românilor un nou moment de relaxare, la scurt timp după zilele libere care au avut loc de Paște. Anul acesta, Ziua Muncii cade într-o zi de vineri, ceea ce înseamnă automat un weekend extins și o ocazie bună pentru o scurtă ieșire de primăvară.

În total, angajații din România au 17 zile libere legale în 2026, dintre care 12 pică în timpul săptămânii, ceea ce crează ocazia de mai multe perioade de pauză pe parcursul anului.

De ce este zi liberă pe 1 Mai

Data de 1 Mai este cunoscută drept Ziua Muncii și face parte din lista sărbătorilor legale. Aceasta simbolizează, la nivel internațional, lupta pentru drepturile salariaților și pentru condiții de muncă mai bune. Ziua este, de fapt, celebrată în numeroase țări europene.

În România, Codul Muncii stabilește această zi ca nelucrătoare, cu excepția domeniilor unde activitatea nu poate fi oprită.

Câte zile libere au angajații de 1 Mai 2026

În 2026, 1 Mai cade într-o zi de vineri, astfel că angajații beneficiază de un weekend prelungit de trei zile, care va include ziua liberă legală și zilele de sâmbătă și duminică.

Ce libere vor avea elevii

Pentru elevi, 1 Mai se suprapune peste perioada de cursuri din ultimul modul, așa că nu aduce o vacanță propriu-zisă. Aceștia vor avea liber doar vineri, 1 mai, urmând să revină la școală luni, 4 mai.

Următoarea minivacanță din 2026

O altă perioadă liberă apare la începutul lunii iunie, când două sărbători importante coincid. Ziua Copilului, pe 1 iunie, se suprapune cu a doua zi de Rusalii, ceea ce înseamnă un nou weekend prelungit de trei zile, împreună cu zilele de sâmbătă și duminică.

În a doua parte a anului, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, pe 15 august, cade într-o zi de sâmbătă, ceea ce înseamnă că nu aduce o zi liberă suplimentară pentru majoritatea angajaților.

Zilele libere legale în 2026

  • 1 ianuarie, Anul Nou (joi)
  • 2 ianuarie, a doua zi de Anul Nou (vineri)
  • 6 ianuarie, Boboteaza (marți)
  • 7 ianuarie, Sfântul Ioan Botezătorul (miercuri)
  • 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române (sâmbătă)
  • 10 aprilie, Vinerea Mare (vineri)
  • 12 aprilie, Paștele ortodox (duminică)
  • 13 aprilie, a doua zi de Paște (luni)
  • 1 mai, Ziua Muncii (vineri)
  • 31 mai, Rusaliile (duminică)
  • 1 iunie, a doua zi de Rusalii și Ziua Copilului (luni)
  • 15 august, Adormirea Maicii Domnului (sâmbătă)
  • 30 noiembrie, Sfântul Andrei (luni)
  • 1 decembrie, Ziua Națională a României (marți)
  • 25 decembrie, prima zi de Crăciun (vineri)
  • 26 decembrie, a doua zi de Crăciun (sâmbătă)

