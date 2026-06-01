Încă o zi liberă pentru români: a doua zi de Rusalii și Ziua Copilului se suprapun în 2026

A doua zi de Rusalii coincide, în 2026, cu Ziua Copilului, astfel că familia se poate bucura, luni, de încă o zi liberă împreună.
Sursa foto: captură Facebook
Maria Miron
01 iun. 2026, 08:31, Life-Inedit
Rusaliile ortodoxe au fost sărbătorite anul acesta pe 31 mai, la 50 de zile după Paște, iar a doua zi de Rusalii, luni, 1 iunie, este zi liberă legală în România. În 2026, aceasta coincide cu Ziua Copilului, astfel că începutul verii aduce încă o zi liberă pentru angajați și elevi.

Minivacanța a început dega sâmbătă, 30 mai, și se va încheia după ziua de luni, 1 iunie.

Începe sezonul estival

În mod tradițional, minivacanța de Rusalii marchează și debutul sezonului turistic de vară. Stațiunile de la Marea Neagră, precum Mamaia, Eforie sau Vama Veche, sunt printre cele mai căutate destinații în această perioadă, iar agențiile de turism se așteaptă la un nou val de rezervări pentru finalul lunii mai și începutul lunii iunie.

Mulți români aleg și escapade în afara țării, în special în Bulgaria sau Grecia, unde temperaturile sunt deja ridicate la început de iunie.

În același timp, city-break-urile în capitale europene rămân populare, chiar dacă prețurile biletelor de avion și ale cazărilor au crescut în ultimii ani.

Altă zi liberă pentru elevi

Pentru elevi, această perioadă vine cu și mai multe zile fără cursuri. După weekendul prelungit de Rusalii și Ziua Copilului, elevii vor avea din nou liber vineri, 5 iunie, de Ziua Învățătorului. Astfel, prima săptămână din iunie va avea doar trei zile de cursuri pentru mulți dintre ei.

Un alt weekend prelungit din 2026 va fi la finalul lunii noiembrie și începutul lui decembrie, când Sfântul Andrei va cădea luni, 30 noiembrie, iar Ziua Națională a României va fi marți, 1 decembrie.

 

