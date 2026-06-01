O biserică din Toledo ascunde un Pokemon pe tavan de două decenii

Orașul Toledo se poate lăuda că este unul dintre cele mai frumoase din Spania. Aici, istoria și arhitectura se împletesc pentru a crea opere impresionante precum Alcázarul, Catedrala, Moscheea Cristo de la Luz sau Biserica Santo Tomé. O altă bijuterie care nu trebuie ratată este Mănăstirea și biserica San Juan de los Reyes, un ansamblu gotic spectaculos care ascunde un secret neașteptat și mult mai modern în interiorul său.

O bijuterie a goticului hispano-flamand

Mănăstirea San Juan de los Reyes a fost construită la ordinul Regilor Catolici pentru a comemora victoria din bătălia de la Toro din 1476. Lucrările au început în 1477 sub conducerea arhitecților Juan Guas și Enrique Egas, rezultând un ansamblu magnific în stil gotic hispano-flamand, cu elemente baroce și neogotice adăugate ulterior, scrie 20minutos.

Clădirea impresionează prin claustrul său cu două niveluri, înconjurat de grădini, un spațiu liniștit care te poartă înapoi în timp. Biserica are o navă unică și capele laterale, toate acoperite de bolți stelate. Se adaugă sculpturi și picturi religioase importante, precum și o bogată decorațiune heraldică.

La exterior se pot observa pinacli verticali care amintesc de un catafalc funerar, o structură folosită pentru a susține sicriul unui defunct. De altfel, locul a fost conceput inițial ca necropolă pentru Regii Catolici, însă aceștia au fost în cele din urmă înmormântați în Capela Regală din Granada.

Un Pokémon ascuns în tavan

Revenind în interiorul bisericii, printre vitralii, opere de artă și imagini religioase, dacă ridici privirea spre tavan, vei observa un element care contrastează total cu decorul istoric. Este vorba despre un balon cu Pikachu (n.r. video mai jos), aproape dezumflat, care se află acolo de aproape 20 de ani.

Deși nu se știe exact cum a ajuns în acel loc, cea mai răspândită teorie spune că, într-o zi din 2007, un copil a intrat în biserică ținând balonul, pe care l-a scăpat din greșeală. Umplut cu heliu, celebrul Pokémon s-a ridicat până la bolta clădirii, unde a rămas blocat până astăzi, dezumflat, dar rezistând în mod surprinzător trecerii timpului.