A început sesiunea Consiliului de Securitate al ONU convocată după incidentul de la Galați / Oana Țoiu a criticat Rusia

UPDATE Letonia condamnă „în cei mai fermi termeni” incidentul de la Galați și acuză Rusia de escaladare periculoasă

Letonia a condamnat, în Consiliul de Securitate al ONU, incidentul de la Galați.

Reprezentanta Letoniei, Sanita Pavļuta-Deslandes, a spus că țara sa a susținut solicitarea României de convocare a reuniunii de urgență și a subliniat că este pentru prima dată când Consiliul de Securitate este chemat să discute un caz în care civili dintr-un stat vecin Ucrainei au fost răniți ca efect direct al atacurilor aeriene de amploare lansate de Rusia împotriva Ucrainei.

„Letonia condamnă în cei mai fermi termeni această nouă escaladare periculoasă din partea Rusiei”, a declarat reprezentanta Letoniei.

Ea a amintit că, în noaptea de 28 spre 29 mai, „una dintre numeroasele drone armate rusești folosite în atacurile împotriva Ucrainei a intrat în spațiul aerian românesc și a explodat pe acoperișul unui bloc de locuințe”. În urma incidentului, „doi civili au fost răniți, inclusiv un copil”, iar aproximativ 70 de persoane au fost nevoite să își părăsească locuințele.

„Letonia este pe deplin solidară cu România, aliatul nostru din UE și NATO, și cu toți cei afectați de acest incident inacceptabil”, a transmis Sanita Pavļuta-Deslandes, urând însănătoșire grabnică persoanelor rănite.

Oficiala letonă a acuzat Rusia că nu arată „niciun angajament real pentru pace” și „nicio considerație pentru preocupările legitime de securitate ale vecinilor săi”.

Reprezentanta Letoniei a mai spus că încălcările repetate ale spațiului aerian european de către Rusia „nu sunt un incident izolat” și reprezintă o dovadă suplimentară a „iresponsabilității și disperării” Moscovei.

„Rusia și-a transformat agresiunea într-un război la scară largă împotriva civililor și infrastructurii civile din Ucraina”, a afirmat aceasta.

UPDATE ONU: Incidentul de la Galați, primul caz în care o dronă intrată în spațiul aerian românesc a provocat victime

Kayoko Gotoh, oficial ONU din cadrul Departamentului pentru Afaceri Politice și Consolidarea Păcii, a declarat în Consiliul de Securitate că incidentul de la Galați marchează o premieră gravă de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina.

„Nu a fost prima încălcare raportată a spațiului aerian românesc de către o dronă armată de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina. Totuși, a fost prima dată când un astfel de incident s-a soldat cu victime”, a spus Kayoko Gotoh.

Oficialul ONU a precizat că incidentul se înscrie într-o tendință îngrijorătoare de incursiuni ale dronelor în spațiul aerian și în apele teritoriale ale unor state aflate la granița cu Ucraina sau cu Federația Rusă.

„ONU condamnă ferm toate atacurile asupra civililor și infrastructurii civile”, a declarat Gotoh. Ea a subliniat că astfel de atacuri „încalcă dreptul internațional umanitar și trebuie să înceteze imediat”.

„Civilii trebuie protejați în orice moment”, a adăugat oficialul.

Kayoko Gotoh a mai spus că incidentul de la Galați are loc pe fondul unei escaladări puternice a atacurilor cu rachete și drone lansate de Federația Rusă asupra orașelor ucrainene, care au dus la creșterea numărului de victime civile și la distrugeri ale infrastructurii civile.

În același timp, ea a menționat și intensificarea atacurilor ucrainene asupra infrastructurii militare, energetice și industriale din Federația Rusă, atacuri care ar fi provocat, potrivit relatărilor, victime civile și pagube.

„Traiectoria periculoasă de escaladare și intensificare la care asistăm astăzi riscă să scape de sub control”, a avertizat oficialul ONU, citând poziția exprimată recent de secretarul general al Națiunilor Unite.

UPDATE A început sesiunea de după-amiază a Consiliului de Securitate al ONU, convocată după incidentul de la Galați

Consiliul de Securitate al ONU a început sesiunea de după-amiază în care este discutat incidentul de la Galați, unde o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe și a explodat.

Reuniunea are loc la solicitarea României, după ce Bucureștiul a cerut consultări la ONU, invocând riscuri la adresa păcii și securității internaționale. Autoritățile române susțin că intrarea dronei în spațiul aerian al României și explozia într-o zonă dens populată reprezintă încălcări grave ale dreptului internațional.

Incidentul s-a produs în noaptea de 28 spre 29 mai, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Drona a lovit un imobil din Galați, a provocat un incendiu și a dus la evacuarea a zeci de persoane. Două persoane au fost rănite.

Știrea inițială: Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat luni, înaintea reuniunii Consiliului de Securitate al ONU, că incidentul de la Galați, unde o dronă rusească a explodat deasupra unui bloc de locuințe, reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional.

Oana Țoiu a spus că declarația este făcută în numele a 56 de guverne, printre care state membre ale Uniunii Europene, aliați NATO și parteneri ai României.

„În noaptea de 29 mai, o dronă rusească cu explozibil a intrat în spațiul aerian românesc, încălcând legile internaționale. Această dronă, care făcea parte dintr-un atac pe timp de noapte contra Ucrainei, s-a lovit și a explodat deasupra acoperișului unui bloc de locuințe din Galați, România. Pentru prima dată, s-au înregistrat răniți printre cetățenii români”, a declarat șefa diplomației române.

„Două persoane au fost rănite și mai mulți locatari au avut nevoie de ajutor. S-a provocat un incendiu și au apărut mari pagube, ceea ce a dus la evacuarea clădirii”, a adăugat Țoiu.

Oana Țoiu: Încălcarea spațiului aerian nu este un caz izolat

Oana Țoiu a afirmat că încălcarea spațiului aerian românesc de către drone rusești nu este un caz izolat.

„Încălcarea spațiului aerian de către dronele rusești asupra României și a altor țări central și est-europene a intervenit în mod repetat de la izbucnirea invaziei în Ucraina și reprezintă o consecință a tacticilor de escaladare urmate de Rusia”, a spus ea.

Ministrul a subliniat că incidentul de la Galați a afectat direct civili din România.

„Acest incident a avut un efect direct asupra vieților unor civili nevinovați în România. Comportamentul este inacceptabil conform dreptului internațional și trebuie să se oprească”, a declarat Oana Țoiu.

Ea a mai spus că atacurile împotriva civililor trebuie condamnate indiferent unde au loc.

„Atacurile contra civililor necesită să fie condamnate oriunde s-ar întâmpla. Reiterăm sprijinul pentru o încetare a focului imediată, necondiționată, și pentru eforturi de urmărire a unei păci fără condiții în Ucraina”, a afirmat ministrul de Externe.

Oana Țoiu a precizat că România a cerut reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate în baza articolelor 34 și 35 din Carta ONU.

„România, în fața încălcării dreptului internațional, a cerut o întâlnire de urgență a Consiliului de Securitate, în conformitate cu articolul 34 și articolul 35 ale Cartei, pentru a se ocupa de această chestiune”, a spus ea.