Reprezentanta Letoniei la ONU: Suntem pe deplin solidari cu România, aliatul nostru din UE și NATO

În intervenția sa în fața consiliului ONU, oficialul leton a felicitat Columbia pentru preluarea președinției Consiliului de Securitate și a mulțumit pentru convocarea reuniunii de urgență, subliniind importanța discutării situației generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

„Este pentru prima dată în ultimele două săptămâni când Consiliul se reunește pentru a aborda acțiunile agresive și escaladatorii ale unuia dintre membrii săi permanenți, Rusia”, a declarat reprezentanta Letoniei.

Aceasta a subliniat că este, totodată, a treia reuniune convocată în ultimele luni nu la solicitarea Ucrainei, ci la cererea unui stat vecin, afectat de consecințele războiului.

„Încălcările imprudente ale spațiului aerian european de către Rusia sunt bine cunoscute și nu reprezintă incidente izolate”, a adăugat ea.

Letonia a susținut solicitarea României de a aduce acest caz în atenția Consiliului, evidențiind gravitatea situației: „Este pentru prima dată când Consiliul analizează un incident în care acțiunile Rusiei au dus la rănirea unor civili într-un stat vecin.”

Dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României

În noaptea de 28 spre 29 mai, o dronă rusească utilizată în atacurile împotriva Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României și s-a prăbușit într-un bloc de locuințe. În urma incidentului, două persoane, inclusiv un copil, au fost rănite, iar aproximativ 70 de oameni au fost evacuați. Vizavi de acest incident, reprezentanta Letoniei și-a manifestat solidaritatea față de România, dar și față de cei afectați.

„Letonia este pe deplin solidară cu România, aliatul nostru din Uniunea Europeană și NATO, precum și cu toți cei afectați de acest incident inacceptabil”, a transmis reprezentanta letonă, urând însănătoșire grabnică răniților.

Oficialul a criticat dur comportamentul Moscovei, afirmând că „retorica și acțiunile Rusiei nu demonstrează niciun angajament real față de pace” și ignoră complet preocupările legitime de securitate ale statelor vecine. În opinia sa, Rusia reprezintă o amenințare gravă la adresa păcii și securității internaționale.

Ea a subliniat că, în lipsa unor succese militare, Rusia și-a intensificat atacurile asupra civililor și infrastructurii civile din Ucraina.

„Arme avansate, inclusiv sisteme capabile să transporte focoase nucleare, sunt utilizate în atacuri care echivalează cu crime de război împotriva familiilor, copiilor și instituțiilor culturale și educaționale”, a declarat reprezentanta Letoniei.

A crescut numărul de atacuri asupra personalului ONU

Aceasta a atras atenția și asupra creșterii numărului de atacuri asupra personalului ONU și a misiunilor diplomatice, precum și asupra încălcărilor repetate ale spațiului aerian european, pe care le-a descris drept dovezi ale „iresponsabilității și disperării” Rusiei.

„Disponibilitatea Rusiei de a escalada tensiunile și de a-și asuma riscuri tot mai mari este inacceptabilă”, a punctat oficialul.

În continuare, reprezentanta Letoniei a respins categoric narativul Kremlinului, afirmând că agresiunea Rusiei nu a fost provocată.

„Nici NATO, nici Uniunea Europeană și nici Ucraina nu au amenințat Rusia. Acest război este în întregime alegerea Rusiei”, a spus ea.

Rusia, pe deplin responsabilă pentru toate consecințele conflictului

În acest context, Rusia este considerată pe deplin responsabilă pentru toate consecințele conflictului, inclusiv pentru incidentele care depășesc granițele Ucrainei. De asemenea, Letonia a reafirmat angajamentul, alături de aliați, de a consolida apărarea și securitatea Europei și de a răspunde unitar oricăror amenințări la adresa suveranității statelor.

„Reuniunea de astăzi demonstrează încă o dată că securitatea Ucrainei este inseparabilă de securitatea întregii Europe”, a subliniat oficialul, adăugând că acțiunile Rusiei nu fac decât să întărească determinarea statelor occidentale de a sprijini Kievul.

În final, reprezentanta Letoniei a reiterat că Ucraina își apără dreptul de a exista, în conformitate cu Carta ONU, și a făcut apel la comunitatea internațională să intensifice presiunea asupra Rusiei.

„Calea către pace începe cu un armistițiu imediat, complet și necondiționat”, a concluzionat aceasta, solicitând statelor membre ale ONU să contribuie activ la obținerea unei păci juste și durabile.