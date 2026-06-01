Prima pagină » Știri externe » Rusia sugerează la ONU, fără dovezi, o posibilă „provocare” ucraineană în cazul dronei de la Galați

Rusia sugerează la ONU, fără dovezi, o posibilă „provocare” ucraineană în cazul dronei de la Galați

Reprezentantul Rusiei la ONU a sugerat, în Consiliul de Securitate, fără a prezenta dovezi, că incidentul de la Galați ar putea fi o „provocare” a Kievului, menită să testeze reacția statelor NATO și să accelereze implicarea acestora în conflict.
Rusia sugerează la ONU, fără dovezi, o posibilă „provocare” ucraineană în cazul dronei de la Galați
Gabriel Negreanu
01 iun. 2026, 23:14, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Declarația a fost făcută în cadrul reuniunii de urgență convocate după ce o dronă a explodat pe acoperișul unui bloc de locuințe din Galați, rănind doi civili, între care un copil, și forțând evacuarea a aproximativ 70 de persoane.

Diplomatul rus a încercat să conteste faptele prezentate de România și a susținut că Bucureștiul nu ar fi luat în calcul „posibilitatea unei provocări a Kievului”. Potrivit acestuia, o astfel de acțiune ar fi avut ca scop testarea reacției statelor membre NATO și accelerarea implicării directe a Alianței în război.

Reprezentantul Moscovei a legat incidentul și de apelurile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru sisteme americane Patriot, afirmând că nu ar fi „o coincidență” faptul că episodul de la Galați s-a produs la o zi după ce liderul ucrainean ar fi cerut noi rachete pentru apărarea antiaeriană.

Afirmațiile au fost făcute fără ca partea rusă să prezinte probe care să susțină ipoteza unei provocări ucrainene.

În aceeași intervenție, Rusia a recunoscut că armata sa a desfășurat atacuri în noaptea incidentului asupra unor obiective din regiunea Odesa, inclusiv în zona portului Reni, aflat în apropierea graniței cu România. Moscova a susținut însă că loviturile au vizat infrastructură militară ucraineană și transporturi de echipamente occidentale destinate armatei ucrainene.

Ancheta din țară a arătat că drona a fost una rusească

Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat în weekend concluziile anchetei specialiștilor români privitoare la resturile dronei de la Galați. Drona prǎbușitǎ joi noapte la Galați este Geran-2, de proveniențǎ ruseascǎ, a transmis Nicușor Dan care a prezentat dovezi și imagini.

„Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripția în caractere chirilice „ГЕРАН-2”, iar componentele electronice, sistemele de navigație, modulele de comandă, motorul și elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior pe teritoriul României și identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federația Rusă”, a transmis președintele, duminică, pe rețelele de socializare.

Recomandarea video

Sondaj: Știi ce daune acoperă asigurarea ta pentru locuință?
G4Media
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
GSP.ro
Trump și Netanyahu au vorbit la telefon. Președinte american spune că premierul israelian l-a asigurat că trupele israeliene nu vor ajunge la Beirut
Gandul
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Oana Țoiu a cerut ONU să se ocupe de agresiunea neprovocată a Moscovei în România: „Avertizăm Rusia că liniile noastre de securitate nu pot fi mutate”
Libertatea
Alergie sau intoleranță alimentară? Semnele de avertizare pe care mulți le ignoră până devine prea târziu
CSID
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia