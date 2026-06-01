Rusia sugerează la ONU, fără dovezi, o posibilă „provocare” ucraineană în cazul dronei de la Galați

Declarația a fost făcută în cadrul reuniunii de urgență convocate după ce o dronă a explodat pe acoperișul unui bloc de locuințe din Galați, rănind doi civili, între care un copil, și forțând evacuarea a aproximativ 70 de persoane.

Diplomatul rus a încercat să conteste faptele prezentate de România și a susținut că Bucureștiul nu ar fi luat în calcul „posibilitatea unei provocări a Kievului”. Potrivit acestuia, o astfel de acțiune ar fi avut ca scop testarea reacției statelor membre NATO și accelerarea implicării directe a Alianței în război.

Reprezentantul Moscovei a legat incidentul și de apelurile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru sisteme americane Patriot, afirmând că nu ar fi „o coincidență” faptul că episodul de la Galați s-a produs la o zi după ce liderul ucrainean ar fi cerut noi rachete pentru apărarea antiaeriană.

Afirmațiile au fost făcute fără ca partea rusă să prezinte probe care să susțină ipoteza unei provocări ucrainene.

În aceeași intervenție, Rusia a recunoscut că armata sa a desfășurat atacuri în noaptea incidentului asupra unor obiective din regiunea Odesa, inclusiv în zona portului Reni, aflat în apropierea graniței cu România. Moscova a susținut însă că loviturile au vizat infrastructură militară ucraineană și transporturi de echipamente occidentale destinate armatei ucrainene.

Ancheta din țară a arătat că drona a fost una rusească

Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat în weekend concluziile anchetei specialiștilor români privitoare la resturile dronei de la Galați. Drona prǎbușitǎ joi noapte la Galați este Geran-2, de proveniențǎ ruseascǎ, a transmis Nicușor Dan care a prezentat dovezi și imagini.

„Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripția în caractere chirilice „ГЕРАН-2”, iar componentele electronice, sistemele de navigație, modulele de comandă, motorul și elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior pe teritoriul României și identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federația Rusă”, a transmis președintele, duminică, pe rețelele de socializare.