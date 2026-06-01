Rusia neagă la ONU responsabilitatea pentru drona de la Galați și acuză România de „isterie anti-rusă”

Diplomatul rus a afirmat că scopul principal al reuniunii ar fi fost „generarea unui nou val de isterie mediatică anti-rusă”, la cererea statelor occidentale. El a susținut că versiunea prezentată de România ridică semne de întrebare „atât din perspectivă tehnică, cât și factuală”.

Potrivit reprezentantului Rusiei, forțele armate ruse au desfășurat, în noaptea de 29 mai, operațiuni împotriva infrastructurii militare ucrainene. El a spus că atacurile au vizat inclusiv facilități din portul Reni, în regiunea Odesa, despre care Moscova afirmă că ar fi folosite pentru aprovizionarea armatei ucrainene cu echipamente militare occidentale.

„Desigur, vom distruge astfel de transporturi cât mai devreme și cât mai departe posibil”, a declarat reprezentantul rus.

Rusia contestă la ONU proveniența dronei de la Galați și împinge o narațiune contrară datelor României

Acesta a pus sub semnul întrebării afirmațiile potrivit cărora o dronă rusească de tip Geran-2 ar fi lovit acoperișul unui bloc din Galați. Diplomatul rus a susținut că o astfel de dronă transportă aproximativ 50 de kilograme de explozibil și că, dacă ar fi lovit acoperișul clădirii, „consecințele nu s-ar fi limitat la incendiul arătat de presa română”.

„Acoperișul ar fi fost complet distrus”, a afirmat acesta.

Reprezentantul Rusiei a mai spus că distanța dintre portul Reni și clădirea din Galați este de aproximativ 19,5 kilometri și a susținut că, dacă drona ar fi fost interceptată de apărarea antiaeriană ucraineană în apropiere de Reni, aceasta nu ar fi putut zbura o asemenea distanță fără să detoneze în aer.

Moscova cere, potrivit diplomatului rus, o investigație „completă, obiectivă și depolitizată”, cu participarea părții ruse. El a afirmat că Rusia este pregătită să ia parte la o astfel de anchetă, dar numai dacă îi sunt puse la dispoziție „date obiective” și fragmente din dronă pentru analiză.

„Orice evaluare a unor astfel de incidente trebuie să se bazeze pe fapte verificate, nu pe sloganuri politice”, a declarat reprezentantul Rusiei.

Diplomatul rus a acuzat și presupuse contradicții în declarațiile oficialilor români. El a susținut că, inițial, aceștia ar fi vorbit despre o lovitură deliberată asupra unui obiectiv civil, iar ulterior președintele României ar fi afirmat că drona și-ar fi schimbat traiectoria în urma acțiunii apărării antiaeriene ucrainene și ar fi intrat în spațiul aerian românesc.

Rusia acuză la ONU, fără dovezi, Ucraina

Reprezentantul Moscovei a sugerat, de asemenea, fără a prezenta dovezi în intervenția sa, posibilitatea unei „provocări” din partea Kievului, menită să testeze reacția statelor NATO și să accelereze implicarea directă a acestora în conflict.

El a criticat și reacția României, inclusiv decizia de închidere a Consulatului General al Rusiei de la Constanța și solicitarea ca șeful misiunii consulare să părăsească țara în termen de 72 de ore. Potrivit reprezentantului rus, aceste măsuri ar arăta că accentul nu a fost pus pe stabilirea adevărului, ci pe folosirea incidentului pentru alimentarea unei campanii anti-ruse.

Declarațiile reprezentantului Rusiei au fost făcute în cadrul reuniunii de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, convocată după explozia unei drone la Galați, incident soldat cu rănirea a doi civili, între care un copil, și evacuarea a aproximativ 70 de persoane.