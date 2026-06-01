Reprezentantul Franței la ONU: România poate conta pe deplin pe solidaritatea noastră

Franța a condamnat ferm încălcarea spațiului aerian românesc de către o dronă implicată într-un atac rusesc asupra Ucrainei, care s-a prăbușit la Galați și a rănit două persoane. În cadrul ședinței Consiliului de Securitate, convocată la solicitarea României, ambasadorul Franței la ONU, Jérôme Bonnafont, a transmis sprijinul deplin al Parisului pentru autoritățile și cetățenii români.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
01 iun. 2026, 22:44, Politic
Franța și-a exprimat „cea mai fermă condamnare” a Rusiei, după incidentul cu drone de la Galați. 

În urma incidentului, ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a solicitat o ședință a Consiliului de Securitate ONU. 

„În noaptea de 28 spre 29 mai, în cadrul unui nou atac rusesc în războiul său de agresiune împotriva Ucrainei, o dronă a intrat în spațiul aerian românesc și s-a prăbușit într-o clădire din orașul Galați, rănind mai multe persoane”, a declarat diplomatul francez în cadrul ședinței. 

Referitor la demersul diplomației de la București, acesta a precizat: „Dorința României de a convoca această reuniune de urgență a Consiliului în urma acestei încălcări intolerabile a integrității sale teritoriale este legitimă și era datoria Consiliului să răspundă”. 

Oficialul francez a amintit că Franța face parte din batalionul multinațional NATO desfășurat în România și a precizat că Parisul va continua să contribuie la consolidarea posturii de descurajare și apărare a Alianței pe flancul estic. 

„Franța condamnă această incursiune inacceptabilă în termenii cei mai fermi. Franța dorește să exprime autorităților și poporului român, prietenia și solidaritatea sa deplină și neclintită. În calitate de membru al Uniunii Europene și al NATO, România se poate baza pe deplin pe solidaritatea noastră”, a mai declarat Bonnafont. 

